Moulouya : La production d'agrumes attendue dépasse 415.000 tonnes.

Partager

tweet



La production d’agrumes attendue dépasse 415.000 dans le périmètre de la Moulouya.

La campagne agrumicole s’annonce bonne dans le périmètre irrigué de la Moulouya. La production prévisionnelle des agrumes, au titre de la campagne agricole 2020-2021est évaluée à 415.240 tonnes, selon la Direction régionale de l’Agriculture (DRA) de l’Oriental.

La production prévue est en hausse de 17 pc en comparaison avec la saison précédente, précise la même source, faisant savoir que les exportations en petits fruits ont atteint, à la date du 13 novembre courant, quelque 11.150 tonnes, soit une évolution de 14 pc par rapport à la même date de l’année dernière, selon la Direction régionale de l’Agriculture.

Lire aussi : Le Maroc s’attend à une hausse de 29% de sa production d’agrumes

La phase de récolte et d’exportation des agrumes a débuté cette année dans des circonstances exceptionnelles engendrées par des conditions climatiques difficiles, la forte baisse des retenues d’eau dans les barrages et la propagation du Covid-19, ce qui a accentué les difficultés de la filière agrumicole, composante extrêmement importante du secteur agricole dans la province de Berkane.

Pour la réussite de la saison agrumicole 2020-2021, les autorités ont pris plusieurs mesures avec le concours des différents acteurs et parties intervenant dans ce secteur, dont la mobilisation des ressources en eau et l’optimisation de leur usage dans l’irrigation, et l’appui des producteurs d’agrumes (variété de petits fruits) à travers le lancement, le 3 avril dernier par l’ORMVAM (Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya), d’une opération de distribution de 81.858 quintaux d’engrais azotés. Quelque 2.800 agriculteurs ont bénéficié de cette initiative.