Maroc : la filière bovine travaillera plus sur l'encadrement des éleveurs.

La filière bovine du Maroc devrait travailler sur l’encadrement des éleveurs.

La filière bovine occupe une place centrale dans les perspectives de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030. Comptant 780.000 éleveurs de bovins, dont 400.000 producteurs laitiers et 380.000 éleveurs ‘’traditionnels’’, elle a cependant, des défis à relever dont celui de l’encadrement des éleveurs.

Les participants à la «3e Journée maroco-allemande des bovins» initiée sous forme de webinaire, jeudi, par le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’agriculture allemand en collaboration avec le Centre de conseil agricole maroco-allemand (CECAMA) pour le développement de la filière élevage au Maroc, ont souligné ce fait.

Selon Les Ecos, actuellement, le taux d’encadrement est à 60%. «Le rôle des interprofessions, notamment Maroc Lait et la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR), sera primordial pour améliorer ce taux dans le cadre de leurs contrats-programmes.

À moyen et long terme, relever ce challenge passe également par l’accompagnement des jeunes éleveurs afin qu’ils prennent la relève à travers un transfert générationnel et un accompagnement sur le plan de la formation et la mise à niveau de leurs structures de production», explique Khalid Boukhari, de la Direction du développement des filières de production, relevant de la Division des filières animales du ministère de tutelle.