Maroc: Les exportations d’huile d’olive vers l’UE dégringolent de 62,4%

Alors qu’elles avait augmenté de 10% l’année dernière, les exportations d’huile d’olive du Maroc vers le marché européen ont subi cette campagne, une diminution alarmante passant de 9.014 à 3.385 tonnes. Cette chute est due en partie à la baisse de la production d’olives mais également à une concurrence accrue sur le marché européen qui reste dominé par l’Espagne et l’Italie; sans oublier celle qui existe entre les pays du pourtour méditerranéen, comme la Tunisie . Il faut de même, souligner que la crise du nouveau coronavirus ( Covid-19 ) a, à sa manière, contribué à la baisse des exportations des produits agricoles et agroalimentaires en général.

De leur côté, les États-Unis, le Brésil et le Japon ont été les principales destinations des exportations européennes d’huile d’olive entre octobre 2019 et avril 2020. Plus précisément, 139.683 tonnes ont été envoyées aux États-Unis. (+ 7,6%), suivi du Brésil avec 58.325 t. (+ 37,6%); et le Japon, avec 40.461 t. (+ 11,5%), indique Mercacei.

En plus de ces pays, les pays européens ont exporté ce produit vers le Royaume-Uni (36.254 t., -0,2%), la Chine (26.052 t., + 3,1%), le Canada (21.164 t., + 29, 9%) et en Australie (20.937 t., + 45,5%).