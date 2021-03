Maroc : boom des exportations de fruits et légumes vers le Royaume-Uni.

Partager

Les exportations marocaines de fruits et légumes vers le Royaume-Uni ont explosé en janvier.

L’incertitude et l’appréhension des producteurs marocains suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne semblent s’être totalement dissipées. En effet, en janvier (un mois après le Brexit), les exportations marocaines de fruits et légumes vers le Royaume-Uni ont littéralement explosé. Et l’avenir de ces expéditions s’annonce encore plus prometteur vu les récentes mesures prises par les deux pays.

Selon les données de Fruitandvegetablesfacts rapportées par Le360, les exportations marocaines de fruits et légumes vers le Royaume-Uni ont véritablement augmenté en janvier 2021 par rapport à la même période de l’année dernière. En effet, elles ont bondi de 51% au cours du mois de janvier 2021 pour atteindre un total de 30.648 tonnes, soit environ 10.000 tonnes de plus qu’en janvier 2020. En cause : la sortie du Royaume-Uni de l’UE l’obligeant ainsi à diversifier ses sources d’approvisionnement en produits agricoles.

Dans ce sillage, Londres a décidé de lancer une nouvelle ligne maritime directe entre le territoire anglais et le Maroc, afin d’aider les produits marocains à contourner les problèmes frontaliers, nés du Brexit, sur les marchandises arrivant, via l’Europe, par voie routière. L’autre avantage, qu’offrira cette liaison maritime réside dans le délai d’expédition. En effet, grâce à celle-ci, les produits marocains pourront accéder en moins de trois jours le Royaume-Uni, contre plus de six jours actuellement par voie terrestre.

En parallèle, la part des importations britanniques de fruits et légumes en provenance de l’UE est passée de 55% les années précédentes à 47% en janvier 2021. L’Espagne, qui reste le premier fournisseur du Royaume-Uni, a vu ses exportations baisser de 10% avec 148.500 tonnes à la même période de l’année.