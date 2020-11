Le Maroc exporte des fruits et légumes en Afrique de l'Ouest à des prix compétitifs.

Partager

Le Maroc fournit les pays ouest-africains en fruits et légumes en toute compétitivité.

Une très bonne nouvelle pour les producteurs et commerçants de fruits et légumes. Le Maroc continue d’approvisionner et de satisfaire la demande en produits de base des pays ouest-africains avec une offre assez dynamique et des prix compétitifs.

C’est un ouf de soulagement pour les négociants mauritaniens, après le retour à la normale dans la zone d’El Guerguerat, suite au blocage du passage, comme l’indique L’Économiste. En effet, selon le journal, le Maroc occupe le premier rang des fournisseurs en denrées de base de la Mauritanie, et ce à des prix compétitifs, sans oublier la place de choix qu’occupe le Maroc dans les importations des pays comme le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Ghana et la Gambie.

Cette compétitivité trouve son origine dans la dynamique enclenchée par le Royaume au cours de ces deux dernières décennies; celle-ci ayant permis une croissance annuelle moyenne de 15% sur la période 2007-2015.

“Cette tendance s’est accélérée par la suite et a concerné une gamme de plus en plus diversifiée de produits”, écrit le journal. Aujourd’hui, l’offre couvre la pomme de terre, l’oignon, la tomate, la carotte, le navet, le haricot vert, le poivron…

Au niveau de l’agroalimentaire, la demande porte toujours sur les farines, les semoules et agglomérés de céréales, les extraits et essences de café ou thé et les fromages. Et la tendance est haussière selon L’Économiste. Celui-ci affirme, par ailleurs, que le Maroc joue la carte de la solidarité via l’exportation de produits à des prix jugés compétitifs, compte tenu du pouvoir d’achat des pays destinataires.