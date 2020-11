Moulouya : la culture de la pomme de terre s’étend sur plus de 2000 ha

La culture de la pomme de terre à Moulouya s’étend sur plus de 2000 ha.

La culture de la pomme de terre à Moulouya, située dans la région de Béni Mellal-Khénifra, s’étend sur une superficie de plus de 2000 hectares par an, ce qui représente 70% des activités agricoles de la zone.

M. Rihani, vice-président de la chambre d’Agriculture de la région de Béni Mellal-Khénifra, a affirmé à la MAP, que c’est la seule région du Maroc qui produit les premières pommes de terre à chaque saison agricole, ajoutant que ses produits dominent le marché pendant les mois de septembre et octobre, avant que les productions d’autres régions ne la rejoignent.

La région connaît une dynamique économique importante pendant la saison des récoltes des pommes de terre, de début septembre à mi-novembre de chaque année, et devient, ainsi, une destination privilégiée pour la main-d’œuvre active, notamment celle provenant des régions de l’Ouest et de Saïss, en plus des villages de la province de Khénifra, compte tenu des rendements économiques importantes de cette activité.

Par ailleurs, le président de la chambre d’Agriculture de Khénifra précise qu’à l’instar des produits agricoles de la zone de Moulouya, la province est, en dépit de son caractère montagneux, célèbre et connue pour ses zones agricoles distinguées en termes de qualité et de haute valeur nutritionnelle, comme la viande et le lait.

Cependant, le vrai danger qui guette leur production actuellement est le déficit hydrique, qui menace les plaines de la région, que ce soit l’eau de pluie pendant les saisons hivernale et printanière ou les eaux souterraines utilisées notamment pour irriguer les champs en été et en automne.