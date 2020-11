Partager

Le marché virtuel permet aux exportateurs marocains d’être plus compétitifs en Europe.

La proximité du Maroc avec l’Europe et la production de fruits et légumes, y compris les produits de contre-saison, sont des atouts majeurs. Pourtant, il y a place pour des améliorations. En effet, l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de la commercialisation des produits marocains peut ouvrir de nouvelles opportunités d’exportation.



Les 8 et 9 octobre 2020, environ 25 producteurs marocains de fruits et légumes ont participé au marché frais; une place de marché virtuelle réunissant producteurs, fournisseurs, grandes chaînes de distribution et importateurs de fruits et légumes frais du monde entier.

Avant le marché virtuel, les producteurs avaient la possibilité de réseauter avec des importateurs et des clients potentiels de Pologne, de Russie, de Biélorussie, d’Ukraine, de République tchèque, de Lituanie et de Moldavie pendant deux jours de réunions interentreprises en ligne ou B2B sur mesure.

Ils relèvent d’une initiative plus large de la BERD / FAO avec le ministère marocain de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts et Morocco FoodEx, la branche de contrôle et de promotion des exportations du ministère, afin d’améliorer les opportunités commerciales à haute valeur ajoutée pour les producteurs marocains de fruits et légumes.

Le principal banquier agroalimentaire de la BERD au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Othman Tlemcani, a déclaré à la FAO que ces rencontres sont bénéfiques, car elles permettent aux exportateurs marocains de continuer à établir d’importants contacts commerciaux en face à face pendant le COVID-19 – bien qu’en toute sécurité, en ligne – avec des personnes intéressées par l’approvisionnement de leurs produits ».

«Les exportateurs ont également une meilleure compréhension de la demande et des exigences sur ces marchés, ce qui leur permet de procéder à des ajustements de production et à des investissements pour devenir plus compétitifs.»