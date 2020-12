Aperçu du marché mondial de la patate douce.

Partager

L’industrie de la patate douce assiste à un véritable boom dans plusieurs pays.

Alors que la disponibilité de patates douces aux États-Unis était limitée l’année dernière, cette saison, les producteurs américains ont eu une récolte moyenne. Outre l’approvisionnement en produits des États du sud-ouest des États-Unis, les marchés sont également actuellement approvisionnés en patate douce en provenance d’Espagne et d’Égypte.

En revanche, de nombreux pays ont une récolte locale modeste. Malgré une demande plus faible pour l’industrie de la restauration et la restauration, le commerce de détail, il absorbe une grande partie des volumes. Le prix a augmenté dans presque toutes les régions du monde en raison de la pandémie de coronavirus, mais le commerce mondial est également influencé par des facteurs politiques, tels que l’augmentation des tarifs de l’UE sur l’importation de patates douces en provenance des États-Unis de 3% à 28%.

Espagne: la superficie cultivée a été réduite de 10 à 15%

Malgré le boom de la patate douce ces dernières années, la superficie cultivée en Espagne a diminué de 10 à 15% cette saison. La récolte a débuté entre le 15 et le 20 juin avec des prix tout à fait acceptables, mais a ensuite subi des pressions, en partie en raison de la forte concurrence égyptienne. Il y a encore beaucoup de patates douces d’origines différentes sur le marché espagnol, les prix de ce produit agricole restent donc relativement bas, mais stables.

Les commerçants remarquent une augmentation de la demande pour les petites tailles comme S et M, bien que la taille L soit toujours la plus recherchée. Des patates douces de stockage sont actuellement vendues, mais la demande n’est pas très élevée. Grâce au stockage des patates douces, certains producteurs ont des stocks à l’année.

Il faut également noter qu’il existe de grandes quantités de patates douces destinées à l’industrie de transformation dont la production stagne actuellement. Les patates douces génèrent toujours beaucoup de pertes de produits; entre 30% et 50% de la production doit être jetée, rapporte Freshplaza.

Dans le passé, l’industrie de la transformation offrait un prix raisonnable, mais à mesure que l’offre augmentait, le prix des patates douces baissait, de sorte que les producteurs qui n’étaient pas des spécialistes et n’offraient pas un produit de la plus haute qualité devaient finalement cesser de cultiver des patates douces en raison de la faible rentabilité de leurs productions.

Les producteurs espagnols replanteront leurs patates douces entre mars et avril, mais beaucoup de choses pourraient changer l’année prochaine avec le nouveau gouvernement américain. Les tarifs de l’UE sur les produits américains, y compris les patates douces,

Pays-Bas: les patates douces suivent le rythme des bonnes ventes de Noël

Actuellement, l’offre de patates douces est raisonnable sur le marché néerlandais, avec des produits provenant à la fois des pays européens et d’Égypte et d’Amérique du Nord, bien que les patates douces de cette dernière origine aient des prix plus élevés en raison de la hausse des droits d’importation (+ 25%). “Cela se remarque dans le prix final”, déclare un importateur néerlandais. Cependant, les prix sont à un niveau assez courant de 7 € pour 6 kg. “Les patates douces profitent du bon temps passé sur le marché en cette période précédant Noël.”

Allemagne: préférence pour les patates douces cultivées localement

Le marché allemand est dominé par les importations d’Égypte et d’Espagne, mais surtout de Caroline du Sud (USA). Cependant, la superficie cultivée en Allemagne augmente également dans des proportions considérables. “Comme pour les autres produits frais, les consommateurs accordent de plus en plus d’attention à l’origine des patates douces, préférant les productions allemandes aux marchandises importées”, rapporte un grossiste. La variété la plus populaire est la Bellevue pour sa pulpe d’orange, tandis que les variétés blanche et violette sont moins appréciées des consommateurs.

Suisse: les producteurs nationaux se professionnalisent

La production nationale de patates douces augmente sensiblement en Suisse, avec un nombre croissant d’agriculteurs produisant pour la société commerciale Batati GmbH. Cette année, la saison a commencé environ 10 jours plus tard que l’année dernière. «Les ventes de patates douces d’origine locale sont en hausse, c’est pourquoi nous avons mis en service cette année un nouvel entrepôt d’une capacité totale de 1 200 tonnes. Grâce à la classification optique et aux méthodes technologiques modernes de pesée et de remplissage, nous pouvons traiter notre récolte efficacement », indique l’entreprise.

Royaume-Uni: une pénurie de patates douces est attendue à partir de janvier

Les tempêtes au Honduras n’ont pas affecté l’importation de patates douces de ce pays d’Amérique centrale et les principaux volumes arriveront en janvier-février 2021. Le prix des patates douces devrait augmenter en raison de l’augmentation des tarifs sur les importations en provenance des États-Unis (de 3% à 28%), ce qui représente une augmentation de 1,50 livre sterling par boîte. On ignore encore quelles seront les conséquences de cette augmentation de prix sur les contrats avec les détaillants. Sur le marché libre, la nouvelle situation signifie que les produits américains perdent leur compétitivité face aux produits espagnols et égyptiens.

On s’attend à ce que moins de patates douces américaines arrivent sur le marché britannique, car les volumes devraient diminuer, mais cela ne sera pas connu tant que les producteurs ne feront pas le bilan des stocks après Thanksgiving. De même, on ne sait pas encore comment le Brexit affectera les tarifs.

France: des patates douces aux origines multiples

Il existe actuellement des patates douces aux origines multiples sur le marché français, dont la France, l’Espagne, l’Égypte et les États-Unis. L’offre est assez élevée car les quantités disponibles de tous ces différents pays producteurs sont élevées. La qualité est bonne, mais la consommation n’est pas aussi élevée en France en raison de la deuxième vague de coronavirus. En fait, tous les restaurants sont fermés dans le pays, tandis que 25 à 30% des volumes de patates douces ont tendance à aller au secteur de la restauration. Il y a clairement un manque de demande, même si en général, les patates douces sont de plus en plus consommées en France, étant l’un des produits à la mode.

Italie: popularité croissante des patates douces

La consommation de patates douces augmente en Italie. Il existe plusieurs variétés sur le marché italien en provenance d’Italie et des États-Unis, du Honduras, d’Espagne, d’Égypte, de Chine, du Brésil et, ces dernières années, également du Costa Rica. Les marchés de gros italiens proposent des patates douces 12 mois par an. En partie à cause de l’immigration, le marché de la patate douce à peau d’orange s’est renforcé au cours des 10 dernières années.

En plus de la patate douce de couleur orange, il existe également des variétés à peau rouge et à chair blanche, à peau et chair violettes et à patates douces blanches. Les patates douces suivent la tendance commerciale des pommes de terre, étant plus un produit d’hiver qu’un produit d’été et avec une demande croissante de l’industrie de transformation.

Selon un grossiste milanais, l’Espagne et le Portugal sont les principaux acteurs du marché européen de la patate douce orange, tandis que les États-Unis restent sur le podium mondial malgré la pression du Honduras. Les patates douces italiennes proviennent de la région de Vénétie et de la province de Latina et ont la peau et la chair blanches. Les patates douces violettes sont principalement importées de Chine et celles à peau rouge du Brésil.

Le grossiste rapporte que les patates douces américaines et honduriennes sont achetées à 1,00 € / kg et vendues à 2,00 € / kg. «Les patates douces espagnoles sont achetées à 0,90 € / kg et vendues entre 1,30 et 1,50 € / kg. La patate douce la plus chère reste la violette, achetée à 1,30 € / kg et vendue entre 2,00 € et 2,20 € / kg. La patate douce à peau rouge est achetée à 1,00 € / kg et vendue à 1,70 € / kg, tandis que la peau et la pulpe blanches sont achetées à 1,00 € / kg et sont vendues à 1,00 € / kg.

Égypte: expansion de la culture de la patate douce

La culture de la patate douce en Égypte augmente chaque année et une grande partie de la production est vendue sur le marché européen. Cette année, les ventes de patates douces ont franchi une étape importante après l’aide d’experts allemands. L’augmentation de la production a été obtenue en augmentant la superficie de 20% cette année et en plantant des variétés avec de meilleurs rendements. Malgré les défis posés par la pandémie de coronavirus, les ventes ont augmenté cette année d’environ 20 à 30% par rapport à la saison 2019.

Les difficultés rencontrées par les commerçants égyptiens comprenaient la fermeture des frontières de plusieurs pays. , les problèmes logistiques et les mesures contre la pandémie décrétées par le gouvernement égyptien, qui ont conduit à une hausse des prix des patates douces cette saison.

Afrique du Sud: hausse des prix de la patate douce

La saison de la patate douce a débuté début octobre avec une offre assez faible et par conséquent des prix élevés qui étaient 168% plus élevés qu’à la même époque en 2019. Prix moyen en décembre il est de 7,90 ZAR / kg (0,43 € / kg).

États-Unis: bonne demande de patates douces dans le commerce de détail

Il existe actuellement une offre abondante de patates douces sur le marché américain. Dans tous les cas, un agriculteur de Louisiane est satisfait de sa récolte de cette année, dans laquelle il a également réalisé des tailles plus importantes (les «jumbos»). Malgré les ouragans Laura et Delta en août, leur récolte a été bonne, mais dans l’ensemble, la récolte est dans la moyenne en Amérique du Nord. La demande n’a pas encore atteint des niveaux normaux, la restauration ayant disparu en raison du coronavirus. Cependant, la demande du secteur de la vente au détail est bonne et stable.

Les prix sont inférieurs à ceux de l’année dernière, en partie parce que la récolte 2019 a été plus serrée. Un commerçant de Caroline du Nord dit que l’offre est actuellement fluide. «L’offre est très similaire à celle de l’année dernière. La plupart des producteurs ont terminé leur récolte le 1er novembre, malgré le fait que le temps était défavorable dans certaines régions pendant la saison de croissance », explique le négociant, qui ajoute que la demande du secteur de la vente au détail est bonne et augmentera probablement encore plus. le long de l’année. Selon le commerçant, les prix du marché sont stables, mais pas plus élevés que l’an dernier.

Brésil: une demande accrue de l’Europe est attendue

Le Brésil produit des patates douces à peau rougeâtre et à chair blanche tout au long de l’année et les exporte vers l’Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, cette variété est commercialisée comme igname et non comme patate douce. L’Union européenne ayant imposé des droits de douane sur les patates douces américaines, la demande européenne pour cette variété brésilienne devrait augmenter. En fait, la demande sur le marché européen est actuellement plus constante que la normale. En raison de l’importante récolte, les prix de la variété brésilienne sont inférieurs à ceux de la plupart des autres variétés et origines.

Chine: la demande en patate douce dépasse l’offre

Cette année, la saison de production au Yunnan a débuté le 16 novembre, 2 à 3 semaines plus tard que l’an dernier en raison d’une baisse soudaine de température et de fortes précipitations. Les producteurs s’attendent à ce que la saison d’approvisionnement dure jusqu’à la fête du printemps chinois (12 février 2021). Le prix est actuellement au même niveau que l’an dernier, dans un contexte où la demande dépasse l’offre et les ventes sont fluides.

Australie: la valeur de la patate douce diminue

Selon les dernières statistiques de Hort Innovation, la production australienne de patates douces a continué de croître avec une augmentation de volume de 4% par rapport à la saison précédente, qui s’est terminée en juin 2019. Pour la première fois de son histoire, l’industrie australienne de la patate douce dépassé 100 000 tonnes (101 196 tonnes). Cependant, la valeur des productions a diminué. En 2017, la production s’élevait à 87,7 millions de dollars australiens (53,7 millions d’euros).

En 2018, il a baissé de 17% et l’année dernière de 2% de plus, totalisant 72,3 millions de dollars australiens (44,3 millions d’euros) en 2019. 4% de la production totale est allée à l’industrie de transformation, et Seules 1479 tonnes ont été exportées (soit une augmentation de 61% depuis 2018), d’une valeur de 2,4 millions de dollars australiens.

Nouvelle-Zélande: ventes stables

En Nouvelle-Zélande, selon la dernière édition de Fresh Facts pour 2019, publiée annuellement par Plant & Food Research et Horticulture New Zealand, il y avait 48 producteurs de patates douces – également appelées Kumara – avec une superficie de culture de 2541 hectares dans lequel environ 24 000 tonnes ont été récoltées. Les dépenses de consommation pour ce produit en 2019 étaient de près de 50 millions de dollars néo-zélandais (29,2 millions d’euros). Le rapport note qu’en 2018, ce montant s’élevait à 55 millions de dollars néo-zélandais (32 millions d’euros).