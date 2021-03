Marché mondial des oranges prix, demande, offre...

Partager

La demande en oranges est assez faible par rapport à l’année dernière.



Après une année de forte demande d’oranges, stimulée par la pandémie de Covid-19, 2021 a démarré avec un marché moins positif. Les prix sont sous pression en raison des volumes élevés présents sur le marché.

Sur le marché, il y a les oranges espagnoles, turques, égyptiennes et marocaines. Les premières oranges ont été récoltées dans l’hémisphère sud et des volumes plus élevés sont attendus dans les mois à venir. En Afrique du Sud, il y a eu quelques problèmes liés aux conditions météorologiques, mais en général, on s’attend à des volumes normaux d’oranges et de bonne qualité.



Espagne: Arrêt des ventes et concurrence féroce de l’Égypte et de la Turquie

Actuellement, l’Espagne fournit des oranges Lane Late et, à partir d’avril, elle commencera par les Navel Barfield, Powell et Chislett, qui seront suivis par les oranges de Valence fin mai et juin. La vente d’oranges espagnoles serait plutôt calme pour le moment dans l’ensemble, rapporte Freshplaza.

La demande est faible, ainsi que la flambée des prix à la source et la concurrence féroce de l’Égypte et de la Turquie. “Sur le marché, les prix des oranges égyptiennes sont égaux aux prix d’achat sur le terrain, ici en Espagne. Maintenant nos marges sont si serrées que nous faisons à peine un profit”, explique un exportateur espagnol.

Cette année, en Andalousie, la production de variétés tardives a légèrement diminué en raison des gelées et, bien que dans une moindre mesure, la production de ces variétés a également diminué dans la Communauté valencienne, depuis les averses et les gelées de janvier réduit un peu plus les volumes dans certaines zones de culture spécifiques.

La spéculation dans les champs a mis les commerçants sous pression, car les entreprises veulent s’assurer de disposer d’un approvisionnement suffisant. Certains exportateurs craignent également que des oranges de qualité inférieure aient été mises sur le marché en raison du gel et que cela nuise aux ventes.

La saison des oranges égyptienne et turque devrait se terminer vers mai ou juin, mais la consommation d’agrumes est généralement inférieure en raison du début de la saison des fruits d’été. Dans la deuxième phase de la campagne, la concurrence égyptienne pour les oranges espagnoles augmente. Selon un exportateur. “Outre des prix compétitifs, l’Égypte élargit son calendrier de récolte et améliore progressivement les méthodes de culture et la qualité de ses oranges. La concurrence des pays tiers augmente dangereusement chaque année. Des temps difficiles sont à venir pour les oranges espagnoles.”

Italie: crise en Sicile et dans la région ionienne

En Sicile, il n’y a jamais eu de campagne d’agrumes controversée comme cette année. Les ventes d’oranges sur le terrain se font à des prix qui varient même à des intervalles très courts: de 0,25 à 0,50 euros, sans un minimum de programmation. La saison a été caractérisée par 55 jours de pluie hivernale et la baisse conséquente de 30% des fruits (produits hâtifs et tardifs). Cependant, en général, les volumes sont plus grands, avec des tailles plus petites. L’industrie de la transformation est en plein essor.

La crise orange semble toucher non seulement les entreprises siciliennes, mais aussi celles de la région ionienne. “La demande a quasiment disparu tant sur les marchés nationaux qu’européens, et les prix de vente dans le domaine de la variété Navel ne dépassent pas 0,15 euro le kilo. L’Albanie est peut-être le seul pays qui demande plus de marchandises car le produit grec est inapproprié après les gelées de la semaine dernière », explique un opérateur de la province de Tarente (Pouilles).

Un négociant du nord de l’Italie indique que le prix du marché de l’orange est supérieur à la moyenne, même si les volumes ne sont pas faibles. Et cette situation s’est produite depuis le début de la campagne. Les plus grosses oranges sont vendues en gros dans le nord de l’Italie à des prix compris entre 1,20 et 1,40 euro le kilo, mais la plupart des envois sont constitués de tailles inférieures qui n’atteignent pas des prix suffisants. Le produit bio est l’exception: le commerçant enregistre une demande remarquable avec des prix de vente suffisants pour être satisfait.

Égypte: la demande d’oranges de Valence à un niveau sain

En Égypte, la saison des oranges de Valence a bien commencé. Il y a deux mois, la demande était très faible, mais elle a maintenant atteint un niveau adéquat. Les prix sont légèrement en baisse par rapport à il y a un mois, tandis que l’offre continue d’augmenter.

Par conséquent, les volumes d’exportation sont déjà 30% plus élevés que l’an dernier à cette époque. Ce sont des marchés intéressants, en particulier l’Inde et la Chine, mais aussi l’Europe, où la demande augmente maintenant que la saison est terminée en Espagne. Avec au moins deux mois avant que l’Afrique du Sud ne lance la campagne de l’orange Navel, dans les mois à venir, les Égyptiens pourront profiter de la plus grande part de marché au monde.

Chili: les premières oranges Navel sont attendues début juin

Au Chili, la saison des oranges débute vers le début juin pour la variété Navel, c’est-à-dire en semaine 23, et se poursuivra jusqu’à la semaine 35 avec les mêmes volumes que l’an dernier. Les oranges chiliennes sont principalement expédiées aux États-Unis et en Asie.

Argentine: des volumes plus élevés pour la saison prochaine

En Argentine, la saison des oranges débute en mai, vers la semaine 20, avec les oranges Navel. La semaine 26 commence par la Salustiana, qui sera suivie de près par les oranges de Valence la semaine 27. La qualité et les dimensions de ces oranges devraient être bonnes. De plus, les volumes devraient être plus élevés cette saison. Le temps sec du printemps et de l’été a assuré une bonne qualité, bien que les tailles puissent être un peu plus petites. Dans tous les cas, ce sont des dimensions acceptables. Les oranges d’Argentine sont principalement destinées à l’Europe, au Moyen-Orient, à la Russie et au Canada.

Uruguay: les premières oranges sont prévues pour mai

Les perspectives de la saison des oranges en Uruguay sont similaires à celles de l’Argentine. La saison débutera en mai vers la semaine 20, et une bonne qualité et des dimensions adéquates sont attendues grâce au temps sec, avec des volumes légèrement supérieurs. L’Uruguay a également un marché en Europe, au Moyen-Orient, en Russie et au Canada. La saison se termine à la semaine 45 avec les oranges de Valence, tandis que la saison Navel se termine déjà à la semaine 34.

Pays-Bas: marché difficile pour les oranges, les fournisseurs veulent des prix plus élevés

Pour le moment, la vente d’oranges n’est pas bonne. “Alors que l’année dernière, lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté, tout le monde recherchait des agrumes, maintenant l’enthousiasme est bien moindre”, déplore un importateur.

“De plus, il y a un manque évident de ventes à la chaîne horeca, qui a absorbé de nombreux volumes d’oranges. Simplement, la consommation d’oranges de table et de jus est inférieure à l’offre disponible. Les prix sont sous pression. Les producteurs espagnols demandent beaucoup plus d’argent que le marché n’est prêt à payer et il semble que les volumes en provenance d’Égypte soient infinis. ”

Belgique: les volumes supplémentaires exercent une pression sur le marché

En Belgique, le marché de l’orange a été bon toute la saison. Décembre a été un mois très intense, mais après la fin de l’année, la demande s’est normalisée. “Les ventes ont été bonnes et la qualité des agrumes espagnols était très bonne”, rapporte un négociant belge. Actuellement, en plus de l’approvisionnement espagnol, le produit arrive de Turquie, du Maroc et d’Égypte. L’arrivée de ces volumes supplémentaires a mis un peu de pression sur le marché.

Allemagne: l’Espagne et l’Égypte prédominent

Actuellement, le marché allemand est dominé principalement par l’Espagne et l’Égypte. L’Espagne prédomine sur le marché des oranges avec les variétés tardives Lane Late, Navelate et Salustiana. L’Égypte est le principal fournisseur d’oranges à jus avec la variété Late Valence. Certains volumes de Washington Navel en provenance de Turquie commencent également à apparaître sur le marché. Quant aux oranges sanguines, il n’y a actuellement que l’Italie sur le marché avec Moro.

À l’heure actuelle, les prix des oranges sanguines sont nettement plus élevés que l’an dernier à cette époque. Sur le long terme, l’Égypte continue de gagner du terrain, notamment sur le segment des discount. Les oranges turques et marocaines, en revanche, ont de moins en moins de place dans le commerce. Enfin, il reste de la place pour des variétés nouvelles et innovantes, telles que Cara Cara et Powell, entre autres, qui sont très appréciées des grossistes allemands.

Afrique du Sud: les volumes d’oranges Navel devraient être en ligne avec ceux de l’année dernière

La récolte des premières oranges Navel a commencé à Letsitele. Le prix moyen national est de 9,34 rands le kilo (environ 0,55 euros). Selon un négociant, cette année la récolte a été retardée et les volumes sont quelque peu inférieurs par rapport à l’année dernière.

Les volumes d’orange nombril de la région de Limpopo Senwes (Marble Hall et Groblersdal) sont revenus à des niveaux normaux et une bonne récolte est prévue. Dans la vallée du Sundays River dans le Cap oriental (Kirkwood, Addo), la production s’annonce bonne et une légère augmentation est attendue, mais dans la vallée de Gamtoos (Patensie, Hankey) la sécheresse actuelle devrait avoir un effet marqué sur les volumes et les calibres.

Une récolte assez normale est également attendue au Cap-Occidental, bien qu’en baisse de 10% par rapport à l’année dernière. Dans tout le pays, les volumes de Navel devraient être similaires à ceux de l’année dernière (25,2 millions de boîtes de 15 kilos de Navel ont été exportées en 2020). Les premières exportations de Navel commenceront vers la semaine 16 ou 17.

A Letsitele et Hoedspruit (province du Limpopo), les oranges de Valence se sont bien rétablies grâce aux pluies estivales et de bonnes récoltes sont attendues. Des récoltes plus faibles de Valence sont attendues dans le Cap oriental et occidental, mais avec des volumes supérieurs à la moyenne quinquennale. Globalement, une augmentation d’environ 7% est estimée par rapport aux 469 millions de cartons de 15 kilos en 2020. La répartition des tailles est normale.

Les exportateurs s’attendent à de bonnes ventes d’oranges grâce à la pandémie et à la demande supplémentaire de vitamine C. Les exportations d’oranges de Valence commenceront vers la semaine 20.

États-Unis: la demande d’oranges devrait rester forte

“La demande devrait être meilleure que la normale en raison de la Covid-19“, reconnaît un commerçant californien. L’approvisionnement en orange navel aux États-Unis a été bon. Le marchand travaille actuellement sur les variétés de printemps et les oranges de Washington. Les prix ont été bons et le commerçant s’attend à ce que la forte demande se poursuive avec la hausse des températures.

La demande d’oranges de Floride est également élevée entre-temps. “Les ventes au détail semblent très satisfaisantes et stables”, note un commerçant floridien. En termes d’approvisionnement, la récolte d’oranges de Valence devrait être disponible jusqu’en mai ou juin. Le commerçant soutient que si la campagne a été retardée de quelques semaines cette année, elle devrait se terminer à des dates normales.

Chine: marché libre pour les oranges espagnoles

Au cours de la dernière campagne d’agrumes, de nombreuses grandes zones de production du sud de la Chine ont souffert de la grêle, de la pluie et de graves pertes. Par conséquent, une grande partie des agrumes a développé des problèmes de qualité et cela a affecté l’ensemble du marché des agrumes.

Depuis novembre de l’année dernière, le marché des agrumes est très imprévisible, créant de grandes difficultés pour les producteurs et les négociants. Certains des lots de mauvaise qualité sont maintenant hors du marché et font place à des lots de bonne qualité. Les oranges Wogan et Wuxiangan sont vendues à des prix satisfaisants.

Cette année, la Chine a ouvert les frontières aux premières oranges espagnoles, bien que de nombreux importateurs chinois ne les importeront pas cette saison. À l’heure actuelle, il existe des oranges égyptiennes et américaines sur le marché. Les volumes disponibles sont limités et cela exerce une certaine pression sur les prix.

Cependant, la demande est bonne. L’année dernière, le marché chinois a ouvert ses portes aux oranges chiliennes. Plusieurs importateurs ont indiqué qu’ils aimeraient importer les premiers volumes la saison prochaine.

Australie: les oranges Navel représentent 87% de la production

L’Australie se prépare pour la saison des oranges Navel et, selon les dernières statistiques de Hort Innovation, 511.345 tonnes ont été produites au cours de l’année se terminant en juin 2020, soit une réduction de 3% par rapport à l’année précédente.

Cependant, la valeur a augmenté de 4% pour atteindre 414,7 millions de dollars. Environ 38% de la récolte totale d’oranges est allée à l’industrie de transformation, en particulier pour la production de jus. En revanche, les exportations vers le marché du frais ont augmenté de 7% en volume à 201 268 tonnes, pour une valeur de 310,1 millions de dollars.

Les oranges Navel représentaient 87% de la production destinée au marché du frais, les oranges de Valence atteignaient 13% et le volume restant correspondait à d’autres variétés, comme l’orange sanguine et la Cara Cara. Au cours de l’année, 62% des familles australiennes ont acheté des oranges fraîches.

