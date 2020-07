La consommation de pesticides agricoles en Espagne atteint des sommets.

Partager

L’Espagne consomme plus de pesticides à usage agricole sur les fruits et légumes que les autres pays européens.

Selon les données d’Eurostat et de l’Agence espagnole de sécurité alimentaire et de nutrition (AESAN) pour 2018, les fruits et légumes espagnols comme les pommes et les poivrons, renferment plus de trente produits différents dont certains nocifs pour la santé, ce qui fait de l’Espagne, le plus grand consommateur européen de pesticides dans les légumes et des fruits.

« Nous sommes exposés à un ensemble de produits chimiques et de pesticides dans les aliments », a déclaré Koldo Hernandez, coordinateur d’un rapport élaboré par l’organisation Ecologistas en Acción (écologistes en action) sur la base de données publiées par les agences susmentionnées.

Il faut noter que dans un rapport de l’agence statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour 2017, l’Espagne utilisait 3,59 kilos de pesticides par chaque hectare dédié aux cultures agricoles. Le Maroc, quant à lui, en consommait seulement 1,46 kilos à l’hectare.

L’étude révèle également qu’en général, 2,8% des aliments vendus en Espagne en 2018 (4,5% dans le cas de l’Europe dans son ensemble) ne répondaient pas à la norme légale établissant la limite au-dessus de laquelle une substance est comme toxique ou dangereuse pour la santé humaine, a précisé M. Hernández, selon la MAP.

Les résultats du rapport montrent que l’utilisation massive de pesticides pour l’alimentation avec des résidus trouvés dans 34% des aliments analysés (927 sur 2711 échantillons), passant à 41,69% pour les fruits et légumes menace considérablement la santé de la population. Certains de ces pesticides ont la capacité d’altérer le fonctionnement du système hormonal.