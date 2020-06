Italie: Régularisation de 200.000 immigrés clandestins pour l’agriculture

Partager

L’Italie a actuellement besoin de 270.000 à 350.000 travailleurs saisonniers agricoles.

Le gouvernement italien a lancé un projet de régularisation de la situation d’environ 200.000 immigrants illégaux sur son territoire, après une importante pénurie de travailleurs agricoles et le résultat de mesures visant à limiter les déplacements pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

La fermeture des frontières a entraîné une diminution du nombre de travailleurs agricoles migrants en provenance des pays d’Europe de l’Est. En particulier, beaucoup d’entre eux sont partis pour leur pays en février. Les autorités italiennes ont déjà commencé à recevoir des demandes depuis le début de ce mois (1er juin). Le processus se poursuivra jusqu’à la mi-juillet (15 juillet 2020), de sorte que des cartes de séjour de 6 mois soient délivrées aux personnes concernées dans la première étape.

Selon le journal italien La Repubblica, la ministre de l’Agriculture, Teresa Bellanova, a déclaré que le pays “a actuellement besoin de 270.000 à 350.000 travailleurs saisonniers dans le secteur agricole”. Un large processus d’installation bénéficiera à environ un tiers des immigrants clandestins sur le sol italien, qui les dénombrent selon des estimations officielles à environ 600.000 immigrants, dont l’entrée en Italie ne s’est pas arrêtée malgré les conditions de la pandémie du coronavirus avec une diminution significative du nombre de venants.

La communauté des travailleurs agricoles la plus présente en 2019, en Italie était la roumaine avec 107.591 employés, devant les marocains avec 35.013 et les indiens avec 34.043, précédant les albanais (32.264), les sénégalais (14.165), les polonais (13.134), les tunisiens (13.106), les bulgares (11.261), macédoniens (10.428) et pakistanais (10.272).