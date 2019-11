Partager

tweet



Agriculture Maroc : Green Solutions couronnée à Rome.

Encore une victoire pour le Maroc ! Le prix de l’Agriculture Méditerranéenne pour l’année 2019 a été décerné à l’entreprise marocaine Green Solutions. Une victoire amplement méritée si on regarde de près l’étique et les causes nobles que défend cette entreprise.

En effet, cette dernière privilégie l’action et l’innovation afin d’apporter des solutions et techniques permettant, entre autres, l’évaluation et le contrôle du drainage du sol mais également donne des conseils aux agriculteurs par le biais d’une application sur les Smartphones, notamment en matière de gestion et de calcul des doses d’irrigation.

Ainsi l’entreprise Green Solutions se veut être la plus prévoyante possible. Elle a l’ambition d’offrir les moyens de prévoir quand une maladie sera susceptible d’affecter l’agriculture, ce qui permettra, en conséquence, d’économiser notamment les produits phytosanitaires et chimiques.De plus, elle œuvre pour le développement des produits innovants afin de mieux servir l’agriculture marocaine dans le contexte du changement climatique et de la rareté de l’eau.

Dès lors, M. Chrigui, Consul Général du Maroc à Rome qui a d’abord érigé Green Solutions en modèle, a ensuite souligné que le Royaume chérifien dans le cadre de ses efforts visant la lutte contre le changement climatique, va lancer une série de politiques vertes en vue de préserver les ressources naturelles et renforcer la résilience de l’agriculture face aux changements climatiques.