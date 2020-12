Partager

La baisse du nombre d’insectes nuit à la production alimentaire au Kenya.

Des chercheurs et des entomologistes kényans ont appelé à l’introduction de réglementations strictes sur l’utilisation des pesticides pour protéger les espèces d’insectes essentielles à la production alimentaire.

Dans un rapport, intitulé “Insect Atlas 2020″ par la Fondation Heinrich Böll et les Amis de la Terre, les chercheurs ont établi qu’environ 1,4 milliard d’insectes sont actuellement confrontés à des menaces massives liées à l’activité humaine, telles que l’utilisation de pesticides, entraînant leur déclin.

Selon le rapport, l’agriculture intensive, la monoculture et la dépendance excessive aux pesticides posent l’un des plus grands défis pour les insectes et, par conséquent, leur diversité et leur nombre diminuent, en particulier dans les zones agricoles, menaçant la sécurité alimentaire.

L’entomologiste et conférencier à l’Université d’Egerton, le Dr Faith Toroitich, a déclaré que les écosystèmes et l’humanité dépendent en effet, largement des insectes pour la qualité et la quantité de la production alimentaire: «Nous ne pouvons pas parler de sécurité alimentaire sans souligner le rôle que jouent les insectes dans l’agriculture et la production alimentaire.

Le rôle des insectes dans la nourriture, la soie, les médicaments, le maintien de la fertilité du sol, la dispersion des graines et la décomposition des végétaux et animaux morts ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous avons besoin d’insectes».