OCP lance une plateforme de suivi de la cartographie des sols en Afrique.

La fondation OCP lance « Restore Africa soils » pour le suivi de la cartographie des sols en Afrique.



En collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), la Fondation OCP a lancé Restore Africa soils, une plateforme permettant de communiquer autour de l’état d’avancement des projets de cartographie des sols dans le continent.

Selon l’OCP, un premier rendez-vous a eu lieu au cas du Togo et a permis de faire le point sur l’état d’avancement du projet dans ce pays avec d’ores et déjà 1,2 million d’hectares cartographiés. L’expérience burkinabaise fera l’objet d’une deuxième rencontre prévue le 3 décembre prochain. L’OCP souligne que ce dispositif bénéficie du soutien et de l’expertise du Tekalign Mamo Centre de recherche sur les Sols et Fertilisants en Afrique (CESFRA), laboratoire de référence de l’UM6P en matière de recherche dans le domaine de la fertilisation raisonnée.

Il permet d’alimenter continuellement une Data Bank consacrée aux sols Africains assurant ainsi un réel partage d’expertises et de « best practices » sur le sujet. Il s’agit aussi du renforcement des capacités des cadres du Ministère de l’Agriculture des pays partenaires, de la mise à niveau des laboratoires d’analyses de sol ou encore de l’évaluation de l’état de la fertilité des sols des zones couvertes par le projet.

La Fondation OCP accompagne également les agriculteurs africains à travers le développement de recommandations en fertilisation, l’organisation de caravanes agricoles ou encore la mise à disposition d’un laboratoire mobile.

A ce jour, près de 3,5 millions d’hectares sont concernés par les travaux de cartographie des sols en Afrique subsaharienne, plus de 220 cadres formés et 17 laboratoires fixes et mobiles ont été équipés, en vue de l’émergence d’une agriculture durable et résiliente en Afrique.