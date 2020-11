Partager

L’OCP élargit son dispositif d’analyses des sols pour les petits agriculteurs lors de campagne.



L’OCP, à travers l’Initiative Al Moutmir, et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, ont collaboré afin de déployer pour cette campagne agricole une offre intégrée d’analyses de sols à travers la mobilisation d’une flotte additionnelle de laboratoires mobiles.

Dans une démarche partenariale avec le ministère de l’Agriculture, OCP, à travers l’initiative Al Moutmir, mobilise ses équipes en vue d’accompagner de près les agriculteurs, surtout les petits. L’Office stimule ainsi en continue la boucle d’innovation avec les différentes forces vives de la filière agricole pour répondre avec agilité aux challenges de l’agriculture et faire émerger de nouvelles solutions adaptées et accessibles pour toutes et tous.

C’est dans ce sens qu’OCP, à travers l’Initiative Al Moutmir, et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, déploient pour cette campagne agricole une offre intégrée d’analyses de sols à travers la mobilisation d’une flotte additionnelle de laboratoires mobiles.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’offre initiale d’Al Moutmir qui vise à accompagner les agriculteurs marocains vers une agriculture plus agile et durable.

Basée sur la démarche scientifique, l’offre Al Moutmir des laboratoires mobiles d’analyses de sol est devenue possible grâce à la mobilisation des différents partenaires nationaux, notamment les institutions scientifiques (INRA, IAV, ENA et UM6P), les experts agronomes, les ingénieurs agronomes Al Moutmir, les autorités locales, les agriculteurs et les collaborateurs OCP volontaires agissant dans le cadre de Act4Community.