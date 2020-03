L’ICBA célèbre les femmes arabes scientifiques en agriculture.

Financée par la Banque islamique de développement (BIsD), la Fondation Bill & Melinda Gates et le programme de recherche du CGIAR sur le blé, l’AWLA soutient les femmes scientifiques du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Par ailleurs, la première cohorte comprenait 22 femmes scientifiques d’Algérie, d’Égypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc et de Tunisie. Elles ont achevé un programme de 10 mois de 2019 à 2020, qui a été dispensé à travers 12 modules de R&D en ligne et des ateliers en face à face en Tunisie et aux Émirats arabes unis.

S’exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes, Razan Khalifa Al Mubarak, directrice générale de l’Agence pour l’environnement – Abu Dhabi et présidente du conseil d’administration de l’ICBA, a déclaré: “La Journée internationale de la femme est une occasion importante lorsque nous célébrons les femmes et les filles du monde entier et mettons en valeur leurs contributions inestimables dans différents domaines, y compris la science. dans le monde entier, mais plus encore au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.”

Les programmes comme l’AWLA créent des opportunités pour les femmes scientifiques du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et les dotent de compétences et d’outils pour progresser dans leur carrière et apporter une plus grande contribution dans leurs communautés et leurs pays; ce qui est une aubaine.