Marrakech abrite une réunion de chercheurs agronomes marocains et étrangers

Marrakech abrite une réunion de chercheurs et des spécialistes en agronomie marocains et étrangers

Des chercheurs et des spécialistes en agronomie, marocains et étrangers, se sont réunis les 24 et 25 février à Marrakech. Cette réunion leur a permis de s’enquérir des travaux de recherche sur la nutrition des plantes pour différentes cultures.

La réunion a ainsi abouti l’élaboration d’une nouvelle stratégie; et ce, pour l’amélioration de la production agricole à travers de meilleures pratiques de gestion des éléments nutritifs. En effet, cette 1ère réunion annuelle du programme Afrique du Nord de l’Institut Africain de la Nutrition des Plantes (Africa Plant Nutrition Institute/APNI) offre une opportunité idoine pour partager et évaluer les résultats des recherches dans le cadre du programme APNI de l’Afrique du Nord et faire un suivi afin d’élaborer un programme futur et d’aboutir à des recommandations pour une meilleure gestion des éléments nutritifs.

Pour le directeur-Programme de l’APNI-Région Afrique du Nord, Dr. Hakim Boulal, la tenue de cette réunion a pour but de s’enquérir des résultats de recherches d’APNI; avec les institutions partenaires et les collaborateurs et de mettre en avant des recommandations futures en fonction des critères régionaux et du changement climatique.

Par ailleurs, il a souligné que l’objectif de cette rencontre consiste à mettre par l’APNI une meilleure stratégie. Cette dernière rentre dans le cadre de l’amélioration de la production agricole; à travers de meilleures pratiques de gestion des éléments nutritifs.

Les participants à cette réunion ont débattu de thématiques se rapportent notamment au “Projet palmier dattier au Maroc: résultats et activités”; “projet agrumes au Maroc: résultats et activités” “projet olive au Maroc: résultats et activités”; “projet oléicole en Tunisie: résultats et activités”, “projet de maïs au Sénégal: résultats et activités”; “bio-blé au Maroc et en Mauritanie : résultats et activités”, “le blé en Tunisie, en Algérie”, entre autres.