Séminaire international : Eau et changement climatique au Maghreb

Séminaire international à Tunis : Eau et changement climatique au Maghreb.

Organisé par l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), un séminaire international sur le thème “Eau et changement climatique au Maghreb: défi et perspectives”, a lieu ce lundi 25 Novembre 2019 à Tunis. Ce conclave regroupe entre autres le président du conseil mondial de l’eau de la France, les ministres de l’agriculture, de l’hydraulique, de la peche et de l’Environnement de plusieurs pays mais également des universitaires et des experts dont Mokhtar Bzioui, expert en eau au Maroc.

Les politiques de gestion des eaux s’orientent vers la maîtrise de la demande et la lutte contre le gaspillage. Par conséquent, les pays du Maghreb développent, depuis une décennie et à des degrés différents, des projets utilisant les techniques d’irrigation plus performantes en aidant les agriculteurs par des subventions et des primes incitatives. De plus, pour sa sécurité alimentaire, le Maghreb est conduit à multiplier les superficies irriguées. Celles-ci atteindraient 3,5 millions ha à l’horizon 2030.

C’est ainsi que le Maroc a lancé le PNEEI qui a pour objectif l’économie et la valorisation des ressources en eau, et consiste en la reconversion de systèmes d’irrigation classiques (gravitaire et aspersion) en irrigation localisée.