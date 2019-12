La barre des 1000 ingénieurs étrangers formés par l’IAV franchie

Partager

Cette année, la barre des 1000 ingénieurs étrangers formés par l’IAV a été franchie !

C’est une totale réussite pour l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II qui vient de franchir le cap des 1000 ingénieurs et médecins vétérinaires étrangers. Une ouverture à l’International qui figure maintenant dans l’ADN de l’établissement.

En tout et pour tout, ce sont 1030 hauts cadres étrangers représentant au total 39 pays, qui ont ainsi été diplômés dans les différentes disciplines de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II. La part belle notamment à l’Afrique avec en tête nos frères sénégalais, dont 136 d’entre eux ont été diplômés, suivi des tunisiens pour 129 d’entre eux et des mauritaniens pour 108 d’entre eux enfin.

Mais l’IAV c’est aussi une ouverture vers l’Europe avec des lauréats français ou une ouverture vers l’Asie avec des lauréats provenant d’Arabie Saoudite, de l’Iran ou encore de l’Irak.

Comme le souligne Ali Hammani, Directeur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, il faut souligner également les efforts en terme de coopération de l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale et la qualité de l’enseignement prodigué qui donnent valeur à ce succès.