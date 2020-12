Guercif : Plus de 74,5 MDH pour les filières laitière et amandier

Une unité de traitement de lait d’une capacité de 30T/jour est en cours d’achèvement dans la province de Guercif.

M. Mohamed Sadiki, Secrétaire Général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, accompagné du Gouverneur de la Province de Guercif, M. Hassan Belmahi, du Vice-Président de la Chambre Régionale de l’Agriculture de l’Oriental, M. Mohammed Jouhari, du Vice-président de la COMADER, M. Rachid Benali, et du Président du Conseil provincial de Guercif, M. Ahmed Maâzouzi, a effectué le vendredi 25 décembre 2020, une visite de terrain dans la province de Guercif pour s’enquérir de l’état d’avancement de plusieurs projets de développement agricole.

Le premier projet qui s’inscrit dans le cadre des projets pilier II du Plan Agricole Régional, vise la valorisation de la production laitière dans la Province de Guercif. D’un investissement global de 55,63 MDH, ce projet, en cours d’achèvement, est réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’organisation professionnelle (GIE) « Halib Guercif », au profit de 2550 bénéficiaires issus de plusieurs communes rurales de la province de Guercif, notamment Houara Ouled Rahou, Saka, Lamrija, Taddart et Ras Laksar.

Il consiste entre autres, en la construction d’une unité de traitement du lait avec une capacité de 30T/jour, l’équipement et l’installation de l’unité de valorisation, l’acquisition des engins frigorifiques, l’équipement de 10 centres de collectes de lait ainsi que la programmation des formations et des journées de sensibilisation pour promouvoir les opérations d’insémination artificielle.

Ce projet va permettre de développer la filière laitière au niveau de la production et de la valorisation, améliorer les revenus des éleveurs et les collectivités suite à la vente des produits laitiers, promouvoir l’emploi dans la province de Guercif et consolider l’organisation professionnelle des producteurs du lait pour renforcer le potentiel de la filière laitière sur le marché.

Le deuxième projet concerne le développement de l’amandier au niveau du Cercle de Taddart sur une superficie de 1000 ha. D’une enveloppe de 19 MDH, ce projet, en cours d’achèvement, qui profitera à 560 agriculteurs, consiste en la plantation de 1000 ha d’amandier,la construction et l’équipement d’une unité de concassage des amandes et l’achat du matériel agricole et de petits outillages.

Il vise à développer la filière amandier dans la zone, afin de permettre d’améliorer la productivité à 1 tonnes / ha et d’améliorer les revenus des agriculteurs de 600 à 13900 DH / ha / an, ainsi que la création de 21 000 journées de travail.

Dans ce cadre M. le Secrétaire Général du ministère a procédé à la distribution de 5 tracteurs au profit des coopératives du GIE « Louz Mezguitem » porteur du projet.

Les différents projets visités au niveau de la province de Guercif s’inscrivent dans la dynamique des projets de développement agricole lancés au niveau de la région de l’Oriental, région à fort potentiel agricole, dans le cadre du Plan Maroc Vert et de la continuité de la dynamique de développement agricole de la nouvelle stratégie «Génération Green 2020-2030 » lancée par Sa majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’Assiste.