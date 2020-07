Amandes : Le Maroc se démarque avec une production de 120.075 tonnes.

Partager

La superficie réservée à la culture des amandes était, en 2018, de 186.255 Ha.

Malgré les nombreuses fluctuations, la production d’amandes en coque au Maroc a enregistré une tendance haussière tout au long de la période 1969-2019 pour atteindre 120.075 tonnes en 2019, grâce notamment au Plan Maroc Vert, ce qui classe le Royaume comme numéro 4 parmi les autres pays producteurs, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Après l’olivier, l’amandier est l’espèce fruitière qui occupe le plus de superficie au Maroc. En effet, la superficie réservée à la culture des amandes était en 2018, de 186.255 Ha avec un rendement d’environ 0,63 tonne par Ha, toujours selon la même source. Les vergers traditionnels sont localisés essentiellement en zones de montagne, tandis que les plantations semi-intensives et modernes se situent dans les provinces de Fès, Meknès, Béni-Mellal, Azilal, Marrakech, Safi et Essaouira. Ainsi, Fès et Meknès se distinguent par des productivités élevées. Avec 6% de la superficie productive d’amandier, les 2 régions totalisent près de 30% de la production nationale.

Si le Maroc occupe une place importante dans la production de ce produit agricole, sa part dans les exportations demeure très faible, l’essentiel de sa production étant destiné à la consommation intérieure.

Les États-Unis sont le premier pays producteur d’amandes en coque avec plus de 1.802.785 tonnes. S’ensuivent dans l’ordre, l’Espagne avec 319.448 tonnes, l’Iran, le Maroc, la Turquie, l’Italie, l’Australie, la Tunisie (67.840 tonnes d’amandes), l’Algérie (60.463 tonnes), la Chine, la Grèce, le Chili, l’Afghanistan, le Liban, le Libye, la Syrie, le Pakistan, le Portugal, l’Ouzbékistan. Enfin, l’Israël ferme le top 20 des principaux pays producteurs de ces fruits secs avec une production de 8.732 tonnes.