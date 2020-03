Partager

Fruits et légumes: Les producteurs demandent l’appui du gouvernement marocain pour assurer la continuité.



L’approvisionnement en fruits et légumes au Maroc ne connaitra aucune discontinuité si on s’en tient au communiqué du ministère de l’agriculture. En effet, l’offre couvre largement et même dépasse la demande, selon la Fédération interprofessionnel marocaine.

L’approvisionnement sans faille de produits agricoles est d’une importance capitale pour les Marocains. En effet, le ravitaillement des marchés se fait d’une manière régulière et suffisante et aucune rupture n’est envisagée”, indique la Fédération interprofessionnel marocaine de production et d’exportation de fruits et légumes. La production maraîchère est abondante.

De même, une prise précoce de mesures permet d’assurer le bon déroulement de l’acheminement des produits horticoles vers les marchés. En ce moment, les agriculteurs et les producteurs ont un travail plus important que jamais. Et ils sont prêts à relever le défi. Toutefois, la FIFEL souhaite toutefois bénéficier d’un soutien du gouvernement “afin de permettre à la profession d’assurer la continuité souhaitée”. En effet, cette période de confinement pour juguler le coronavirus génère des coûts de production supplémentaires. Par ailleurs, la FIFEL exhorte les consommateurs de s’en tenir qu’à l’essentiel sans faire de surstocks.