Les fruits et légumes marocains ont la cote en Allemagne.

Les fruits et légumes marocains ont une renommée internationale notamment au Tyrol.

Le Maroc continue sa lancée en tant que fournisseur de produits agricoles notamment de fruits et légumes au Tyrol, en Allemagne. En effet, selon les médias locaux, les produits du Maroc sont de plus en plus présents dans les supermarchés face à une augmentation croissante de la demande et une production locale qui reste faible.

La superficie réservée aux fruits est de 55 hectares au Tyrol, en raison des coûts de production élevés. “Un plateau de myrtilles de l’étranger coûte environ la moitié d’un produit national dans un supermarché”, souligne un membre de la Chambre tyrolienne d’Agriculture. En effet, les fruits à baies en particulier nécessitent beaucoup de main-d’œuvre et celle-ci joue un rôle majeur.

«Les collègues styriens, cette semaine, ont fait référence à un test dans 36 supermarchés qui a montré que la majorité des fruits rouges sur les rayons provient du Maroc et d’Espagne», rapporte Tiroler Tageszeitung. Le degré d’autosuffisance dans l’ensemble du secteur des fruits est de 30 pour cent.

Pour «les concombres, les poivrons et les tomates, nous avons principalement des produits importés, ici le taux d’autosuffisance n’est que de dix pour cent. Mais la demande est énorme», a noté le membre de la Chambre tyrolienne d’Agriculture, réclamant plus de régionalité pour les fruits et légumes.

