Fruits et légumes : Un nouveau marché de gros à Tanger

Un nouveau marché de gros de fruits et légumes verra le jour à Tanger.

La ville de Tanger accueillera un nouveau marché de gros de fruits et légumes. Avec un taux d’avancement de 80% à ce jour, ce marché se substituera à l’actuel situé dans l’un des quartiers de l’arrondissement Béni Makada, et devrait être inauguré d’ici la fin de l’année 2020.

Le développement et la modernisation des marchés suivent leurs cours au sein du Maroc. En effet, la région de Tanger a alloué 120 millions de dirhams pour la construction d’un marché de gros destinés à la vente de produits agricoles notamment de fruits et légumes.

Ce dernier couvre une surface de 11 hectares, dont 13.500 m2 dédiés aux 34 carrés de vente; même espace consacré à la manutention des caisses vides. Il disposera également de 1.200 m2 pour deux unités de réfrigération, de même que des équipements annexes tels que l’administration des lieux ou encore la cafétéria.

“Avec le marché de gros, c’est une part non négligeable des équipements de proximité de la ville qui seront délocalisés en périphérie. C’est le cas des nouveaux abattoirs, du marché de gros de poisson, de la gare routière, etc. Cela permettra de fluidifier l’activité et de réduire la pression sur la ville”, souligne L’Economiste.

Cet investissement devrait, par ailleurs, permettre aux commerçants réaliser leurs activités dans de meilleures conditions sanitaires surtout avec l’avènement de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).