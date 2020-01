Partager

tweet



Les framboises marocaines saturent le marché européen et cassent les prix

La campagne de récolte de framboises dans la province de Huelva est complexe et compliquée. En effet, elle souffre en raison de la baisse des prix due à l’offre excédentaire. C’est le directeur de Freshuelva, Rafael Domínguez, qui a livré l’information sur Huelva Information.

Ce dernier précise qu’en novembre et décembre, le tonnage de fruits a été supérieur à celui de la même période l’an dernier. Une production plus importante, de près de 50% s’est produite à la fois dans les champs de Huelva et dans ceux du Maroc. Le Royaume a augmenté la superficie de plantation, ce qui a entraîné une augmentation de la production. Selon le directeur de Freshuelva, la plus forte baisse des prix des framboises a été enregistrée au cours des dernières semaines de l’année dernière, notamment à Noël, période au cours de laquelle l’offre marocaine de framboises a rejoint les framboises marocaines également arrivées sur les marchés européens.

Dans cette situation, Freshuelva a fait part de la situation au ministère de l’Agriculture afin qu’il demande à l’UE, de mettre en place, des mesures réglementaires sur le marché européen, en raison de la concurrence des pays tiers.

L’UE doit réagir selon Freshuelva

Pour Freshuelva, l’UE doit se prononcer et agir à cet égard comme elle l’a fait avec d’autres produits agricoles et cela se produit dans le cas d’Almeria. “Nous continuerons de mettre l’accent sur des mesures permettant d’empêcher une nouvelle offre excédentaire et la baisse des prix qui en résulte”, selon Dominguez. Ce dernier a profité de l’occasion pour applaudir Luis Planas en tant que ministre de l’Agriculture, et en tant que “connaisseur du secteur agricole”.

À l’heure actuelle, les basses températures ont également ralenti la production de framboises. Fin janvier ou début février, la phase de production automne-hiver s’achève, qui suivra à partir du printemps. “Nous devrons attendre pour voir comment cela se passera”, a déclaré Dominguez. Par ailleurs, le prix des bleuets en 2019 était relativement bas. En effet, la production de Huelva a coïncidé avec la saturation des marchés internationaux en raison de la présence simultanée de fruits d’origines diverses, dont le Maroc.