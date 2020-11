Fès-Meknès : Sensibilisation des agriculteurs au Covid-19.

Partager

Lancement d’une campagne de sensibilisation au profit des agriculteurs de Fès-Meknès.



L’Office national du conseil agricole (ONCA) a organisé une campagne de communication et de sensibilisation sur la prévention du Covid-19 dans les milieux agricoles au niveau de la région Fès-Meknès, afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs agricoles et ainsi, leur permettre de conserver leurs emplois.

Cette opération lancée en présence notamment du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, et des opérateurs agricoles de la région, vise à sensibiliser, selon les acteurs agricoles à la nécessité de respecter strictement les mesures de prévention et de précaution préconisées par les autorités compétentes, préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des travailleurs dans le domaine agricoles, ainsi qu’à réussir le démarrage de la saison agricole.

Initiée sous la supervision du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, cette campagne qui durera cinq semaines cible notamment les souks hebdomadaires, les marchés des fruits et des légumes, les douras et les agglomérations, les ouvriers, les techniciens, les chefs de production, les transporteurs et les conditionneurs.

Le directeur général de l’ONCA, Jaouad Bahaji, a mis, à cet effet, l’accent sur le succès des campagnes précédentes organisées dans les régions de Sous-Massa et l’Oriental, soulignant que cette initiative sera généralisée à d’autres régions du Maroc, particulièrement dans les zones de production où se concentrent les chaines de production employeuses de main d’œuvre.