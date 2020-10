Souss-Massa : L'inquiétude plane au dessus des producteurs d'agrumes.

Partager

tweet



La crise hydrique au sud du Maroc inquiète les producteurs d’agrumes.

La rareté des ressources hydriques au Maroc est devenue un véritable problème. Les régions les plus concernées sont Souss-Massa, El Haouz et Doukkala. À l’orée de la campagne d’exportation d’agrumes dans la région du Souss, le périmètre de Sebt El Guerdane à Taroudant se voit privé d’eau d’irrigation, inquiétant au plus haut point les professionnels du secteur.

La suspension, depuis mercredi dernier, de la dotation en eau à usage agricole consacrée au périmètre de Sebt El Guerdane à Taroudant a plongé les agrumiculteurs dans une incertitude profonde, fait savoir Les Ecos. Cette décision intervient dans le cadre des mesures prises pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable du Grand Agadir à partir du barrage d’Aoulouz, dont le taux de remplissage est actuellement à moins de 19,36%. Le périmètre El Guerdane est l’un des principaux fournisseurs d’agrumes au Maroc, avec 250.000 tonnes de production nationale pour ce produit agricole.

Lire aussi : Le Maroc s’attend à une hausse de 29% de sa production d’agrumes

Cette suspension contraignante intervient à quelques jours du démarrage de la campagne d’exportation de ce fruit dans la région du Souss qui fournit plus de 580.000 tonnes d’agrumes, soit près de la moitié de la production nationale.

Couplée à d’autres facteurs tels que la sécheresse et la baisse de la nappe phréatique pour nombre d’agrumiculteurs, cette coupure d’eau d’irrigation porte le coup de grâce à des années d’investissement engagés dans cette zone.