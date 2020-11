Espagne : la filière oléicole compte sur Joe Biden pour réduire les tarifs.

Partager

tweet



Les agriculteurs s’attendent à ce que Joe Biden réduise les tarifs sur l’huile d’olive et les olives.

Suite à l’élection de Joe Biden, les agriculteurs espagnols gardent l’espoir concernant une réduction des tarifs sur l’huile d’olive et les olives de tables. Cependant, la réduction des tarifs sur ces produits agricoles espagnols ne risquerait-elle pas de nuire aux exportations oléicoles du Maroc vers les États-Unis ?

«Nous connaissions le positionnement de Trump et ce qu’il a fait pour pénaliser les olives et l’huile d’olive (espagnoles) avec des droits de douane, et maintenant avec la victoire de Joe Biden, une fenêtre s’ouvre pour qu’au moins il y ait des négociations pour les supprimer ou les réduire. Nous espérons que c’est le cas, mais nous devons le confirmer », a indiqué Alberto Carrillo, directeur de Viñaoliva à Hoy.es.

«Ça ne sera pas pire. Théoriquement, les démocrates sont plus ouverts au libre-échange », souligne Antonio de Mora, secrétaire général de l’Asemesa (Association espagnole des exportateurs et industriels des olives de table). Ceci donne ainsi l’espoir aux agriculteurs espagnols.

Lire aussi : Le Maroc mise sur le digital pour promouvoir son huile d’olive en Amérique

«En l’absence de chiffres exacts, les pertes avoisinent 55/60% dans le sous-secteur espagnol des olives noires et 30% dans les olives vertes », explique le secrétaire général d’Asemesa. “Théoriquement, avec Biden, nous avons désormais une meilleure chance de réduire les tarifs”, conclut-il.

Cependant, quid des exportations marocaines d’huile d’olive et d’olives de table ? En effet, le Maroc avait bien profité de l’imposition des mesures anti-dumping de Trump sur les olives espagnoles. Le Royaume avait pratiquement doublé ses expéditions vers le pays de l’Oncle Sam.