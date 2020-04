Espagne: Une loi pour faciliter le travail des immigrés illégaux dans les champs

Partager

L’Espagne prépare un projet de loi permettant aux chômeurs et immigrés illégaux à travailler dans les champs.

Le gouvernement espagnol finalise l’approbation d’un décret royal qui assouplit les embauches dans les champs, des chômeurs et des immigrés sans autorisation de travail, pour lutter contre le manque de main-d’œuvre qui affecte la production agricole dans toute l’Espagne.

Selon le gouvernement, l’initiative vise à réduire la pénurie de travailleurs saisonniers en Andalousie, Murcie, Estrémadure, Aragon et Catalogne. Il évite, ainsi, une pénurie alimentaire et la hausse attendue des prix due à la pandémie.

Le décret-loi considère ces mesures «urgentes» pour garantir la production et sera en vigueur jusqu’au 30 juin.

Le secteur agricole emploie environ 300.000 employés temporaires, dont environ la moitié sont des étrangers, selon le ministère espagnol de l’Agriculture.

Depuis que le Maroc a fermé ses frontières et empêché le départ de plus de 11.000 femmes pour la cueillette des fruits à Huelva, les Espagnols ne savent plus où donner de la tête. En plus de cela, les travailleurs saisonniers communautaires n’ont pas non plus pu se déplacer. Il s’agit entre autres des Bulgares, des Roumains…

Toutefois, ce projet de loi n’est pas au gout de tout le monde. En effet, d’aucuns considèrent qu’il légalisera «commodément» les milliers d’immigrés illégaux qui ont vécu «sous le radar» en Espagne depuis des années.