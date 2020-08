L'Égypte est le plus grand consommateur de pesticides en Afrique.

Partager

L’Égypte consomme le plus de pesticides agricoles en Afrique.

Avec une consommation annuelle de près de 10.000 tonnes malgré l’expansion de la superficie des terres agricoles, l’Égypte est le pays qui consomme le plus de pesticides à usage agricole en Afrique, a indiqué le chef du Comité des pesticides agricoles du ministère égyptien de l’Agriculture.

Le Président du Comité a souligné que le marché égyptien des pesticides est “prometteur” et se caractérise par une activité dynamique et positive, rapporte Youm7. Par conséquent, «l’Égypte est en tête de l’Afrique et de l’Afrique du Nord en particulier pour la consommation de pesticides, suivie du Maroc, puis de l’Algérie, puis de la Tunisie et de l’Afrique du Nord, qui représentent la plus grande partie de la consommation en Afrique», d’après la même source.

Par ailleurs, il a souligné que l’Égypte avait de nombreuses ambitions et idées concernant l’expansion de la fabrication et de la production de ces produits; le nombre d’usines de pesticides en Égypte atteignant 36. Leur capacité contribue à un tiers de la consommation annuelle. «Nous visons à augmenter ce pourcentage pour répondre aux besoins locaux selon les normes égyptiennes et internationales», souligne le chef du Comité. Ainsi, cela permettra de lutter de manière plus efficace contre les ravageurs et parasites et ce, dans le respect l’environnement et de la santé humaine.

