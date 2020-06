L’Égypte suspend ses importations de sucre blanc et brut pour trois mois

La suspension vise à protéger l’industrie nationale contre les fluctuations des prix mondiaux du sucre.

L’Égypte suspend les importations de sucre brut pendant trois mois sans autorisation spéciale. Elle va également interdire les importations de sucre blanc, à l’exception du sucre nécessaire aux produits pharmaceutiques, selon un document officiel.

Le ministre égyptien du Commerce et de l’Industrie a déclaré que le décret avait été publié en coordination avec le ministère de l’Approvisionnement et du Commerce intérieur dans le but de protéger l’industrie nationale contre les fluctuations des prix mondiaux du sucre, en particulier les prix de celui brut, qui ont baissé de 30% en raison de la baisse du marché mondial du prix ​​du pétrole.

“L’action est venu à la lumière de la crise de l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences qui nuisaient à l’ industrie nationale de l’Égypte de manière significative, tout en donnant l’espace pour l’industrie sucrière nationale pour se remettre de la baisse des prix mondiaux, a indiqué ce dernier. Selon le Ministre égyptien des Approvisionnements et du Commerce intérieur, une forte augmentation des importations de sucre avait marqué la dernière période; ce qui a provoqué un surstockage.

Il a révélé que la consommation totale de sucre en Égypte atteint jusqu’à 3,2 millions de tonnes par an, dont 2,4 millions de tonnes produites dans le pays, affirmant que de nouveaux projets agricoles qui commenceront bientôt la production permettront à l’Égypte de devenir autosuffisante en ce produit. Les importations égyptiennes de sucres et de confiseries ont enregistré 402,6 millions de dollars en 2019, selon la base de données COMTRADE des Nations Unies sur le commerce international.