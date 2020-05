Casablanca-Settat: La campagne de la betterave à sucre se déroule avec succès

Partager

La campagne en cours a connu une demande importante des agriculteurs pour emblaver la betterave à sucre.

La campagne betteravière a démarré de manière précoce dans la région de Casablanca-Settat. Selon la direction régionale de l’agriculture, 33% de la superficie a été réalisée en octobre 2019 (5.937 ha), contre 39% en novembre 2019 (7.000 ha), 24% en décembre 2019 (4.451 ha) et 4% en janvier 2020 (663 ha).

«La campagne en cours a connu une demande importante des agriculteurs pour emblaver la betterave à sucre, ce qui a conduit le comité technique à intensifier ses efforts pour réaliser le programme défini au début de la campagne agricole 2019/2020», apprend-on de ce département. Les efforts conjugués du comité technique de betterave à sucre et de l’ensemble des intervenants de cet écosystème ont permis la réalisation d’une superficie de 18.051 hectares au titre de l’actuelle campagne.

De cette superficie, la région a réalisé 12.388 hectares en grande hydraulique dont 2.698 hectares irrigués avec le système d’irrigation goutte-à-goutte et 5.663 hectares irrigués par le pompage privé des eaux souterraines, ce qui représente plus de 100% du programme défini en début de la campagne agricole. Ainsi, la superficie emblavée par la betterave à sucre au niveau de la province d’El Jadida s’élève à 1.361 hectares dont 380 en grande hydraulique et 981 irrigués par pompage privé.

Au niveau de Sidi Bennour, on note une superficie emblavée de 14.232 hectares dont 10.994 en grande hydraulique et 3.238 irrigués par pompage privé. En outre, la superficie emblavée par la betterave à sucre dans la province de Safi est de 1.726 hectares dont 1.707 en grande hydraulique et 19 irrigués par pompage privé.

En ce qui concerne l’arrachage, Cosumar à Sidi Bennour a mis sur pied plus d’une trentaine de mesures de sécurité et d’hygiène dans le contexte du nouveaux coronavirus (Covid-19).

