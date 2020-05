Égypte: Croissance significative des exportations de fruits et légumes vers l'Europe

Partager

L’Égypte a exporté près de 2 millions tonnes de fruits et légumes jusqu’au 17 Mai.

Malgré la pandémie mondiale de coronavirus (Covid-19), les exportations de fruits et légumes de l’Égypte ont augmenté. La demande de produits égyptiens dans les pays européens est en hausse, comme le rapporte la Division des légumes et fruits. Selon ce dernier, la production agricole égyptienne a commencé à envahir les marchés européens, notamment les agrumes, l’ail et les oignons.

Le chef adjoint de la Division des légumes et des fruits de la Chambre de commerce du Caire, a déclaré que ces derniers jours, le pays a exporté de grandes quantités de légumes et de fruits vers les pays européens. Selon les statistiques officielles publiées par le ministère de l’Agriculture, depuis le début de la campagne d’exportation et jusqu’au 17 mai, le volume total s’est élevé à 2.160.000 tonnes, les principales cultures étant les agrumes, les pommes de terre et les oignons.

Celui-ci a également indiqué qu’en dépit de l’augmentation du taux d’exportation, la plupart des variétés ont vu leurs prix chuter de 20 à 30% à la fin du mois sacré du Ramadan, expliquant que les mesures de réforme économique ont contribué à faire baisser les prix. Le chef adjoint a souligné que la crise du coronavirus n’a pas affecté le marché des produits agricoles notamment les primeurs, car la plupart des variétés sont disponibles et à des prix raisonnables.

Freshplaza