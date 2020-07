Maroc : Croissance fulgurante des exportations d'aubergines.

Partager

Les exportations d’aubergines ont connu une bonne performance au fil des années.

Les exportations d’aubergines du Maroc ont augmenté en valeur entre 2014 et 2019 de 32,8% sur un an, générant ainsi des recettes de plus de 984.913,96 $ en 2019 soit 9,44 millions de dirhams, au taux de change en vigueur, ce 20 Juillet 2020. Ceci fait du Royaume, le 27ème pays exportateur d’aubergine dans le monde.