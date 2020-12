Partager

tweet



Après le dattier, le couscous, plat emblématique du Maghreb devient patrimoine immatériel de l’UNESCO.

L’UNESCO a annoncé que le couscous, plat populaire emblématique de l’Afrique du Nord, a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, après une candidature commune de pays du Maghreb.

L’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie ont porté ensemble le dossier “Savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous”, sans se disputer la paternité de ce plat traditionnel à base de semoule ou de blé dur, servi avec légumes, viande ou poisson savamment épicés.

Lire aussi : Le palmier dattier, ce symbole des civilisations arabes devient un patrimoine culturel de l’UNESCO

Dans les quatre pays, “femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, sédentaires et nomades, issus du monde rural ou citadin, ainsi que de l’émigration, tous s’identifient” à ce mets symbole du “vivre ensemble”, affirme le dossier de présentation qui ne donne aucune recette.

Savouré des sables du Sahel et du Sahara au littoral de l’Atlantique et de la Méditerranée, son origine est immémoriale, et sa “dimension universelle remarquable”, selon ce dossier. Par ailleurs, ce qui fait la particularité de ce dossier, est que c’est la première fois que quatre pays du Maghreb unissent leurs efforts sur un sujet commun.