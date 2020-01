Partager

Coopération Maroc-Chine: Le coronavirus constitue t-il une entrave aux exportations ?

Récemment, le Maroc et la Chine ont affiché leur volonté de renforcer leurs relations agricoles via notamment des coopérations. En effet, conscients des nombreuses opportunités qu’offre l’agriculture, les deux pays se sont alliés en vue de développer ce secteur qui constitue un levier économique important.

Cependant, depuis quelque temps, le coronavirus monte en puissance et gagne du terrain en Chine. Cette situation provoque la psychose au niveau mondial. Ainsi, bon nombre de marocains se pose la question à savoir : Le virus aura t-il un impact sur les produits en provenance de la Chine ? Une question tout à fait logique quand on sait que la Chine constitue un partenaire commercial de taille pour le Maroc. En effet, le Maroc importe près de 70.000 tonnes de thé vert en provenance de la Chine, d’où l’intérêt de s’alarmer.

Toutefois, il vaut mieux être optimiste. En effet, le Maroc a mis en place des mesures de sécurité afin de contrer d’éventuels risques. “Compte tenu des derniers développements de la situation épidémiologique mondiale, marqués par la confirmation du nouveau virus dans d’autres pays, notamment en Europe, le Maroc a instauré le contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux, en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d’enrayer la propagation du coronavirus, le cas échéant”, souligne le ministère de la santé. Ainsi, il a affirmé qu’il continue de considérer que “le risque de propagation du coronavirus sur le territoire national est faible et confirme, encore une fois, qu’aucun cas suspecté ni confirmé n’a été enregistré à ce jour”.