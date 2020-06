Blé: La baisse des récoltes placerait le Maroc et l’Égypte parmi les premiers acheteurs mondiaux

Partager

L’une des pires sécheresses devrait faire de l’Afrique du Nord le premier acheteur mondial de céréales.

La faible pluviométrie jusqu’à la mi-avril a assombri les perspectives de récolte de céréales du Maroc cette année, les récoltes dans les pays voisins souffrant également. La baisse de l’offre locale pourrait stimuler les achats de blé de la région de 7,4% pour atteindre un record de 29,7 millions de tonnes dans l’année à partir de juillet, selon les prévisions du département américain de l’Agriculture.

Cela ferait passer la demande avant celle du Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est pour la première fois en trois saisons. Bien que les offres de céréales aient été lentes jusqu’à présent, les achats reprennent souvent après la fin des récoltes locales et les récoltes des fournisseurs de la mer Noire et de l’Europe, indique Bloombergquick.

“Les céréaliculteurs de notre région sont confrontés à de nombreuses difficultés”, a expliqué Fathi Hamdi, 56 ans, qui cultive dans le nord-ouest de la Tunisie, dans le gouvernorat de Beja. Il s’attend à une baisse de 30% de la récolte locale par rapport à l’année précédente.

L’Égypte, premier acheteur mondial, a tenu son premier appel d’offres de la saison 2020-2021 la semaine dernière et en a annoncé un autre qui se terminera mercredi. La demande y est plus stable que le reste de la région, qui a moins d’irrigation et des récoltes plus volatiles, toujours d’après la même source.

Le Maroc pourrait acheter un record de 5,8 millions de tonnes de blé étranger et a déjà pris la mesure inhabituelle d’exonérer les taxes à l’importation jusqu’à la fin de 2020. Le manque de pluies a été aussi grave qu’en 2016, stimulant les perspectives de récolte «critiques», selon le Réseau d’information sur les marchés agricoles méditerranéens.

Les achats de céréales en Tunisie devraient augmenter d’un tiers pour atteindre 2,5 millions de tonnes après la baisse des récoltes, a déclaré Taoufik Saidi, directeur général du bureau national des céréales. L’USDA prévoit également une reprise des achats en Algérie, un client français clé.