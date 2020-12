Baisse de 4,5% de la production mondiale de poires.

La production mondiale de poires baissera de 4,5% au cours de la saison 2020/2021.

Selon le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA), la production mondiale de poires pendant la saison 2020/2021 diminuera de 1 million de tonnes (4,5%) à 22,2 millions de tonnes en raison d’une faible récolte en Chine, où la production de poires diminuera de 1,3 million de tonnes à 16 millions de tonnes.

La baisse de la production en Chine est due à des conditions météorologiques défavorables, notamment des températures glaciales dans la province du Hebei. Les exportations de poires de Chine chuteront de 70.000 tonnes à 550.000 tonnes. L’importation s’élèvera à 11 mille tonnes.

En raison des conditions météorologiques favorables, la production de poires dans l’UE devrait, selon l’USDA, augmenter de 280.000 tonnes en 2020 et atteindre 2,3 millions de tonnes. Les importations de ce fruit dans l’UE diminueront de 14.000 tonnes à 170.000 tonnes. Les exportations s’élèveront à 305.000 tonnes.

Aux USA, la production de ce produit agricole augmentera de 60.000 tonnes à 720.000 tonnes. Les exportations de poires américaines tomberont à 110.000 tonnes en raison d’une baisse de la demande de poires américaines des acheteurs étrangers. Les importations tomberont à 70.000 tonnes.

En Argentine, la récolte de poires passera à 610.000 tonnes. Les exportations chuteront de 10.000 tonnes à 320.000 tonnes en raison de la concurrence accrue avec d’autres pays producteurs sur les marchés de l’UE et des États-Unis.

La production de poires du Chili diminue pour la quatrième année consécutive. Pendant cette saison, celle-ci diminuera de 9.000 tonnes à 213.000 tonnes en raison d’une diminution de la superficie des vergers de poiriers dans le pays. Une baisse de la demande des pays de l’hémisphère Nord entraînera une baisse des exportations à 110.000 tonnes.

La récolte de poires en Afrique du Sud sera d’environ 410.000 tonnes. La superficie des vergers de poiriers devrait augmenter après la sécheresse de 2015/2016. Les exportations de poires d’Afrique du Sud resteront à 220.000 tonnes, en raison d’une demande stable sur le marché russe.