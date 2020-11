L’Afrique du Sud envoie de plus en plus de fruits à l’UE et à la Russie

Partager

tweet



Les fruits sud-africains continuent de sillonner l’Europe, augmentant au passage le volume des exportations.

Cette année, l’Afrique du Sud a exporté dix pour cent de fruits de plus qu’en 2019. C’est malgré – ou grâce à – la crise du COVID-19. Les intempéries comme les tempêtes n’ont pas non plus empêché ce pays d’exporter de gros volumes de produits agricoles.

Sur la base des chiffres jusqu’en septembre, les exportations de fruits frais de l’Afrique du Sud pour l’ensemble de 2020 sont estimées à 3,6 millions de tonnes. L’année dernière, les chiffres de janvier à septembre représentaient 92% du total annuel. Ces statistiques excluent la Zambie. En 2019, les exportations vers ce pays ont montré un étrange écart.

Il existe des différences considérables dans l’évolution des exportations sud-africaines pour ses différents acheteurs. Les Pays-Bas sont traditionnellement le principal acheteur de fruits sud-africains. Cette année, près d’un quart de fruits frais de plus a été exporté aux Pays-Bas qu’en 2019, selon le South African Revenue Service (SARS). C’est une augmentation de 17% par rapport aux deux années précédentes. Les chiffres des importations néerlandaises de produits agricoles d’Eurostat le confirment.

Lire aussi : Fruits : Le Maroc dans le top 30 des principaux pays producteurs

En 2020, les Pays-Bas ont importé 810.000 tonnes d’Afrique du Sud. Cela représente 23% du total des exportations de fruits de ce pays. L’UE27, dans son ensemble, en représente un tiers. Les exportations directes vers l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne ont diminué. Les exportations directes vers le Portugal ont cependant fortement augmenté. La croissance des exportations vers l’UE27 n’était donc “que” de 16%. Le Royaume-Uni est le deuxième acheteur de fruits sud-africains. Avec 425.000 tonnes, c’est 15% de plus qu’en 2019.

Il y a également eu une augmentation frappante des exportations sud-africaines vers la Russie. Cette année, l’Afrique du Sud a exporté plus de 275.000 tonnes de fruits vers ce pays. C’est 40% de plus, un quart de plus que les deux années précédentes.