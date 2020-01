Les agriculteurs tunisiens, en colère, arrêtent l’opération de cueillette des olives

Partager

tweet



Les agriculteurs tunisiens arrêtent la cueillette des olives en réaction contre la chute des prix

L’Union régionale de l’Agriculture et de la pêche à Sfax a appelé les agriculteurs, à l’arrêt de la cueillette des olives, ce lundi 27 janvier 2020, en signe de protestation contre la chute des prix de la vente des olives.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Sfax a affirmé que la plupart des agriculteurs ont répondu à cet appel et les opérations de cueillette des olives ont été suspendues dans la région. En plus de cela, un sit-in a été, également, organisé devant le siège du gouvernorat dès 9h00 du matin.

Lire aussi: Le savoir-faire des experts marocains au profit des agriculteurs tchadiens

En effet, cette situation trouve son origine dans la baisse des prix des olives. Les prix de ces derniers ont continué de de s’effondrer en janvier 2020 pour le 3e mois consécutif dans les marchés de plusieurs régions du pays. Ainsi, ceci impacte négativement les prix de l’huile d’olive. Par conséquent, ces derniers subissent à leur tour une baisse auprès des huileries : les prix ne dépassent pas 3,8 dirhams tunisiens (DT) soit 13 dirhams le kilogramme d’huile au meilleur des cas et sont même descendus à 3 DT dans certaines régions, sans compter les frais de transfert.

A un moment où le litre d’huile de maïs coûte environ 3,720 DT (donc 5 litres à 18,600 DT), les agriculteurs acceptent le prix de 3 DT le kilogramme d’huile d’olive extra vierge seulement, contenant plus d’1,1 litre d’huile.