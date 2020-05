L’UE met les agrumes turcs dans la liste des aliments soumis à des contrôles stricts

Partager

tweet



L’intensification des contrôles officiels s’appliquera sur différents types d’agrumes et produits agricoles.

La Commission européenne (CE) a inclus les agrumes turcs dans la liste des produits agricoles en provenance de pays tiers soumis à des contrôles temporaires plus stricts à l’entrée dans l’Union européenne. Cette décision vient après la détection de résidus de pesticides dans divers lots d’oranges, de mandarines, de clémentines, de Wilkings et d’hybrides de ce pays.

La liste des produits soumis à des inspections frontalières plus strictes revue tous les six mois, apporte des modifications sur la base des dernières notifications d’incidents détectées par le système d’alerte raide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). Outre les résidus de pesticides agricoles, la présence de salmonelles, d’aflatoxines, de colorants, de rhodamine B, d’ochratoxine A, de cyanure et de sulfites est également un risque pour la santé.

L’intensification des contrôles officiels s’appliquera également aux prochains lots de raisins et de grenades séchés turcs, d’épices pakistanaises, de haricots kenyans, de graines de sésame du Soudan et d’Ouganda et de poivrons (sauf les sucrés) de l’Inde et du Pakistan.

Lire aussi : Le Kazakhstan lève l’interdiction d’importer des agrumes en provenance de Chine

La nouvelle liste comprend également les arachides de Bolivie, d’Égypte, du Ghana, de Madagascar, des États-Unis et de Chine, le poivre noir du Brésil, les feuilles de persil du Vietnam, le safran d’Éthiopie et les feuilles de curry d’Inde, entre autres.

La CE a toutefois décidé de réduire les contrôles sur les framboises serbes et les abricots et citrons en conserve de Turquie, car “les informations disponibles indiquent un degré satisfaisant de conformité globale avec les exigences de sécurité applicables de l’UE”.

Freshplaza