Le Kazakhstan lève l’interdiction d’importer des agrumes en provenance de Chine.

Le directeur du département de quarantaine animale et végétale des douanes d’Urumqi en Chine, a déclaré le 28 que le Kazakhstan a levé l’interdiction d’importer des agrumes, des fruits à pépins et des fruits à noyau en provenance de Chine. À ce stade, les exportations de fruits de la Chine vers le Kazakhstan sont revenues à des niveaux normaux.

En ce qui concerne l’exportation de produits agricoles, au premier trimestre, le plus grand port du Xinjiang pour l’exportation de produits agricoles était Khorgos, et les exportations de produits agricoles du Xinjiang étaient principalement des fruits et légumes.

Le port de Khorgos a exporté 19.600 tonnes de fruits et légumes au cours de la même période, ce qui représente le total des exportations de fruits et légumes du Xinjiang. 59,21% du total. Ainsi, l’objectif principal est d’exporter des agrumes, des pommes, des poivrons, des concombres, des tomates et d’autres fruits et légumes de haute qualité du Shaanxi, du Guangxi, du Gansu et d’autres endroits et du Xinjiang vers les pays d’Asie centrale.