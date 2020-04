Les-Etats-Unis-autorisent-l-importation-de-5-types-d-agrumes-de-Chine

Partager

Une méthode systématique permettra de contrôler les agrumes en provenance de la Chine.

Le Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire du Département de l’agriculture des États-Unis a autorisé l’importation de cinq agrumes frais produits commercialement de Chine vers le continent américain.

Après une analyse approfondie, les scientifiques de l’APHIS ont déterminé qu’une méthode systématique pour empêcher l’introduction de phytoravageurs pouvait permettre d’importer en toute sécurité du pomelo de Chine, de la mandarine Nanfeng, du pomelo, de l’orange douce et de la mandarine Wenzhou aux États-Unis.

L’approche systématique est une série de mesures prises par les producteurs, les emballeurs et les expéditeurs qui se combinent pour minimiser le risque de ravageurs avant leur importation aux États-Unis. Dans ce cas, l’approche systématique comprend l’importation uniquement dans les produits commerciaux, l’enregistrement du site de production et de l’usine d’emballage, prouvant que le fruit ne contient pas d’organismes de quarantaine, des plans de piégeage pour les mouches des fruits et des inspections régulières du site de production agricole, hygiène forestière et désinfection et traitement après récolte.

L’avis d’autorisation prend effet à compter de la date de publication au Federal Register le 15 avril 2020.