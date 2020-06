Agrumes : Le Maroc établit des mesures pour soutenir les exportateurs.

Partager

Le ministère de l’Agriculture a pris des mesures pour le maintien des activités régulières de production et d’exportation.

Le gouvernement a prévu une série de mesures d’incitation pour soutenir les producteurs d’agrumes et encourager de nouveaux investissements dans la culture des agrumes. Selon l’association des producteurs d’agrumes du Maroc (ASPAM), les exportateurs d’agrumes de la région de Souss-Massa bénéficieront d’une aide à l’exportation de plus 71 millions de dirhams environ 6,4 millions d’euros.

Avec la pandémie de coronavirus (Covid-19), le ministère de l’Agriculture a pris de nouvelles mesures sanitaires et sociales dans les unités de production agricole pour assurer le maintien des activités régulières de production et d’exportation. Les mesures comprennent le renforcement des systèmes d’hygiène pour le personnel des ateliers de conditionnement d’agrumes, la désinfection et le nettoyage des surfaces dans les entrepôts et les moyens de transport, le dépistage des symptômes chez les employés avant d’entrer dans les installations, la fourniture d’équipement de protection (masques et gants) au personnel et le respect de la distance de sécurité entre personnel.

Il faut noter que le rendement de la culture des agrumes (oranges, clémentines, mandarines, citrons), au cours de la saison 2019/20, a diminué en raison de la météo défavorable dans le sud du Maroc. La vague de chaleur a limité la floraison pendant la saison 2019/20, ce qui a entraîné une baisse de 30% des rendements et des exportations d’agrumes en glissement annuel. Malgré la réduction du rendement, les valeurs à l’exportation restent stables en raison des prix solides sur le marché d’exportation, selon le nouveau rapport du département américain de l’Agriculture (USDA).