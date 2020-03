Agriculture biologique : Un producteur marocain remporte un trophée en Allemagne

Partager

Agriculture biologique : Les produits du Maroc à l’honneur en Allemagne

La FIMABIO était au rendez-vous pour la 8ème fois à l’exposition biologique BIOFACH de Nuremberg, en Allemagne, du 12 au 15 février 2020. 16 exposants marocains de toutes filières confondues ont fait le déplacement.

Cette participation a été une aubaine pour le Maroc. En effet, elle s’est soldée par un trophée remporté par un producteur marocain d’huile d’olives lors du concours de dégustation au public, au même titre que les producteurs italiens, espagnols et grecs. Toutefois, deux points sont à relever. Face à la demande exprimée lors du salon biologique, il semblerait que les quantités présentées par les coopératives ou les petits producteurs marocains Bio restent inintéressantes pour tous ces clients potentiels. Notons également l’inexistence de produits agricoles transformés, jus, confitures, fromages… Ainsi, la FIMABIO appelle à l’engagement des parties prenantes pour booster le secteur biologique.

Leader sur le marché agroalimentaire et cosmétique bio et naturels en Europe, ce salon offre aux entreprises l’opportunité de montrer leur savoir-faire et compétences à l’international. Il constitue ainsi un bon moyen d’accélérer leur développement à l’export avec un programme spécifique attendu sur place. Il s’agit entre autres de mises en relation avec des acheteurs et distributeurs, ateliers, animations culinaires, outils de communication, etc.