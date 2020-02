Partager

Les agriculteurs espagnols détruisent les camions marocains

Après les menaces sur les distributeurs de produits agricoles marocains, c’est autour des transporteurs marocains. En effet, les agriculteurs espagnols ont saccagé plusieurs camions de produits agricoles en provenance du Maroc.

“Des camions transportant les produits agricoles marocains sont bloqués et même mis à feu en Espagne”, indique Lahoucine Adardour, le président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de production et d’exportation de fruits et légumes (FIFEL).

En effet, l’Espagne est en train de vivre une crise dans ses secteurs agricole et agroalimentaire. Pour d’aucuns, l’importance des exportations des produits marocains vers l’Union européenne, qui a engendré une baisse des prix, est la cause de tous ces maux. Pour d’autres, ceux-ci proviennent d’une mauvaise politique agricole à travers notamment la PAC.

Tous ces facteurs combinés, suscitent la colère des agriculteurs espagnols. Passant des grèves aux menaces, maintenant ils ont recours à la violence.

Par ailleurs, des grèves ont fait descendre dans la rue plus de 35.000 travailleurs du secteur agricole dans différentes parties de la péninsule. Ces derniers promettent de continuer la grève au moins jusqu’à fin février; dans l’attente qu’il y ait des prix justes pour la campagne.