Les distributeurs de produits marocains sont menacés par les agriculteurs espagnols

Les distributeurs de produits marocains sont sous la menace des agriculteurs espagnols

Une entreprise de distribution de fruits et légumes à Almería, accusée par d’autres agriculteurs d’Almeria de “ré-étiqueter” des produits du Maroc comme s’ils étaient des produits espagnols, a dénoncé devant la Garde civile, les menaces et dommages subis dans les véhicules et au siège de l’entreprise après les protestations des agriculteurs mardi 18 février.

L’un des partenaires de la société a déclaré sur Europa Press, que l’entité a catégoriquement rejeté toutes les accusations. Elle a fait en sorte que depuis la création de la société il y a huit ans, un produit d’origine marocaine se commercialise ouvertement de manière “légale”; et avec tous les contrôles.

“Depuis 2012 que nous avons commencé avec un entrepôt loué, le plus grand actionnaire a toujours été un producteur marocain qui a ses fermes, son entrepôt et ses camions. Ce que nous faisons ici est la partie logistique, à distribuer en Espagne et dans d’autres parties de l’Europe.”; a expliqué le patron de la société dans laquelle, pendant deux mois, ils reçoivent des menaces.

L’homme d’affaires a indiqué que depuis le Conseil andalou “nous n’avons jamais ouvert de dossier” en termes de contrôle qualité ou de pratiques frauduleuses.

De même, il a assuré que la société a refusé de faire des affaires avec “des volumes considérables” avec d’autres sociétés qui ont proposé le ré-étiquetage des marchandises; ce qui, comme il l’a prévenu, serait impossible. “Je ne peux pas changer l’étiquetage parce que je n’ai pas de produits espagnols, toutes mes marchandises passent par les douanes.”

Des menaces qui causent une psychose pesante

“Quelqu’un a lancé un canular qui est devenu énorme et ils nous font du mal”, a-t-il déclaré après avoir déploré que les menaces pesant sur son activité commerciale s’étendent à son environnement familial. “Depuis hier, je dois me déplacer dans une voiture de location parce que j’ai peur d’aller avec ma voiture”. En effet, les agriculteurs espagnols ont utilisé des “pierres” et ont peint des inscriptions sur les murs les accusant de “traîtres”.

Ils ont défendu auprès de l’entreprise la «légalité» de leur activité, réglementée par les contrôles douaniers et commerciaux, et qu’ils exercent ouvertement. “Les camions sont étiquetés avec le nom de l’entreprise au Maroc, celui d’Almeria et de l’entreprise de transport; tout ce que je fais est légal et comme je suis dans la loi, pourquoi dois-je me cacher?” déclare l’homme d’affaires.