Volailles : Le Ministre de l’agriculture du Maroc revient sur les conditions de commercialisation

Une note circulaire des ministres de l’Intérieur et de l’Agriculture précise les conditions de transport et commercialisation des volailles ainsi que les conditions d’abattage de proximité destinées aux besoins des ménages.

Ainsi, à la sortie de l’élevage, un document délivré par l’éleveur ou son représentant doit s’y joindre. Ceci vise dès lors une meilleure maîtrise de la traçabilité et donne encore plus de fiabilité. Par ailleurs, ces volailles doivent être destinées principalement à l’abattoir avicole agréé ou aux marchés de gros des volailles. Le transport doit se faire dans des moyens agréés par l’ONSSA comme les cageots et caisses en matériaux faciles à laver et à désinfecter. L’utilisation du bois est prescrite.

De même, le commerce simultané, dans un même local, des volailles vivantes et des viandes de volailles est interdit. La note prévoit les modalités de transformation de l’abattoir en point de vente des viandes blanches.

Il faut souligner que le secteur avicole demeure une filière à part de la production animale au Maroc, d’où l’intérêt de veiller aux normes sanitaires. En effet, aujourd’hui le Royaume couvre 100% de ses besoins en viande de volaille. Au titre de la campagne 2017-2018, la filière a continué sa bonne performance enregistrée ces dernières années. Par rapport à 2017, le volume de production en viandes de volaille a réalisé une croissance de 4.3%.