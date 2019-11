Le salon avicole de Casablanca est prévu le 26 Novembre 2019

Partager

tweet



Salon avicole de Casablanca, le rendez-vous est pris pour cette année.

Le rendez-vous est pris. Cette année, la 22ème édition du salon avicole de Casablanca Dawajine 2019 organisée par la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) se tiendra du Mardi, 26 Novembre au Vendredi, 29 Novembre. Ce salon est placé sous le thème : secteur avicole, levier pour l’emploi dans le monde rural et aura lieu au centre international de conférences et d’expositions de l’Office des Changes à Casablanca.

En effet, le Maroc a fait de l’aviculture une filière vitale. Et pour cause, elle garantit la sécurité alimentaire du pays, d’après le contrat-programme du secteur pour la période 2011-2020. De plus, elle a pour but d’améliorer l’efficience et la compétitivité de ce domaine.

L’aviculture s’est bien développée ces dernières années, avec des investissements entièrement privés. Aujourd’hui, le Maroc est autosuffisant, en matière de poulet, dinde, œufs et charcuterie. Ainsi ce rendez-vous nous réserve un lot de surprises en matière d’innovation et de développement du secteur avicole mais également les retombées que ce dernier pourrait avoir dans le monde du travail.