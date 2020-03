Viandes rouges: L’offre couvrira le mois Ramadan et même au delà

La Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR) rassure les consommateurs quant à la situation d’approvisionnement des marchés en viandes rouges.

“L’offre en viande rouge dépasse largement la demande et celle des mois à venir notamment durant le mois sacré du Ramadan”. “Les professionnels de la filière viandes rouges de tous les maillons de la chaîne de valeur s’engagent à assurer la continuité de la production et l’approvisionnement des marchés intérieurs, qu’ils s’agissent des viandes, des produits à base de viandes et d’animaux vivants destinés à l’abattage ou à l’occasion de Aid AL ADHA 1441 hégire”, peut-on relever de la Fédération.

Les professionnels de la filière réitère par la même occasion leur engagement dans l’effort national de lutte contre le Covid-19. Ainsi, ils veillent au renforcement des mesures d’hygiène, de santé et de sécurités au travail au niveau au niveau des exploitations d’élevage et des circuits de commercialisation.